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Patrice Evra futbolu bıraktı

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 29.07.2019 14:59 | Son Güncelleme

Fransız futbolcu Patrice Evra, 1998'de başladığı profesyonel kariyerini noktaladı.

Patrice Evra futbolu bıraktı

West Ham United ile sözleşmesinin bittiği 2017-18 sezonu sonundan bu yana kulüpsüz olan Evra, Instagram hesabından "Teşekkürler. Hoşça kalın." notuyla yaptığı paylaşımla futbolu bıraktığını açıkladı.

EVRA'NIN JUVENTUS'TAKİ EN İYİ ANLARI

2006'dan 2014'e kadar Manchester United ile İngiltere Premier Lig'de mücadele eden 38 yaşındaki sol bek, İtalya'da Juventus, ülkesinde ise Nice, Monaco ve Olympique Marsilya kulüplerinde oynadı.

Manchester United'da bir UEFA Şampiyonlar Ligi, bir FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 lig, Juventus'ta da 2 lig şampiyonluğu yaşayan Evra, Fransa Milli Takımı formasını 81 kez giydi.

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patrice evra west ham united

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