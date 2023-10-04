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Patrick Kluivert: Makinelerle değil insanoğluyla çalışıyoruz

04.10.2023 11:59 | Son Güncelleme:
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Süper Lig’de cuma günü oynayacakları Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdüren Adana Demirspor’da teknik direktör Patrick Kluivert açıklamalarda bulundu.

Patrick Kluivert, takım içinde sağlanan iyi iletişimin önemine dikkat çekerek, “Makinelerle değil insanoğluyla çalışıyoruz. Onun için iletişim en önemli şeylerden biri. Onlar sadece bir futbolcu değiller. Her birinin kendine göre hayatı, sorunları var. En iyi şekilde iletişim kuruyoruz ki antrenmana yüzlerinde bir gülümsemeyle gelsinler istiyoruz” dedi.

Ligde geçen hafta sahasında ağırladığı Alanyaspor’u 4-0 yenerek üç puanı hanesine yazdıran Adana Demirspor’da cuma günü oynayacakları Trabzonspor maçının hazırlıkları devam ediyor. Mavi lacivertli ekibin teknik direktörü Patrick Kluivert, tesislerdeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Beşiktaş ve Alanyaspor’u yendikleri için çok mutlu olduklarını söyleyen Kluivert,”İyi bir çizgide ilerliyoruz. Doğru çalışmaları yaparak devam ediyoruz. Böyle sürmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Takımımızda durumlar gayet iyi. Trabzonspor maçı için hazırlığımız devam ediyor. Rakiplerimiz, kendi sahamızda onlara ne kadar zorluk yaşatabileceğimizi biliyorlar. Milli takım arasında form açısından herhangi bir kaybımız olacağını düşünmüyorum. Çünkü öyle bir takımız ki herkes nasıl devam etmesi gerektiğini biliyor” dedi.

‘ANTRENMANA GÜLÜMSEMEYLE GELMELERİNİ İSTİYORUZ’

Takım içinde iyi bir iletişim kurulduğunun ve bunun huzurlu çalışmalarına olanak sağladığına dikkat çeken Kluivert, “Günün sonunda baktığınızda biz makinelerle değil insanoğluyla çalışıyoruz. Onun için iletişim en önemli şeylerden biri. Onlar sadece bir futbolcu değiller. Her birinin kendine göre hayatı, sorunları var. En iyi şekilde iletişim kuruyoruz ki antrenmana yüzlerinde bir gülümsemeyle gelsinler istiyoruz. Çünkü mutlu geldiklerinde çalışmalar en yüksek seviyeye çıkıyor.

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