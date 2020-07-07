Patrick Mahomes, 503 milyon dolarlık sözleşme ile tarihin en çok kazanan sporcusu oldu

Amerikan Futbolu Ligi (NFL) takımlarından Kansas City Chiefs, oyun kurucusu Patrick Mahomes ile 10 yıllık sözleşme imzaladı.
Şubat ayında oynanan Super Bowl'da, San Francisco 49ers'ı 31-20'lik skorla yenerek 50 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Kansas City Chiefs, 24 yaşındaki yıldızı Mahomes'i 10 yıllık sözleşmeyle takımda tuttu.
Mahomes, bonuslarla birlikte 503 milyon dolarlık sözleşmeye imza atarken, bu sözleşme spor tarihinin en yüksek ücretli sözleşmesi oldu.
Takımının başarısında büyük rol oynayan Mahomes, NFL tarihinde Super Bowl şampiyonluğunu ve en değerli oyuncu (MVP) ödülünü kazanan en genç oyun kurucu olarak tarihe geçmişti.
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