SPOR

Ve Fenerbahçe'yi açıkladı! Gomis...

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 19.11.2018 08:01 | Son Güncelleme

Eski Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis'in menajeri Patrick Mendy, Beyaz TV'ye verdiği röportajda Fenerbahçe iddiaları ve Abdurrahim Albayrak'ın açıklamalarına cevap verdi. Mendy Gomis'in Fenerbahçe'ye gideceği yönündeki haberlerin de söylenti olduğunu söyledi.

Ve Fenerbahçe'yi açıkladı! Gomis...

Bafetimbi Gomis'in menajeri Patrick Mendy, Beyaz TV'ye bir röportaj verdi ve Abdurrahim Albayrak'ın açıklamalarından Fenerbahçe iddialarına kadar birçok konuda önemli ifadeler kullandı.

İşte Bafetimbi Gomis'in menajerinin açıklamaları:

Abdurrahim Albayrak'ın açıklamaları hakkında ne düşünüyorsunuz?

Bu doğru değil, yanlış. Gomis para almadan 5 ay oynadı. Eğer biri parasını alamıyorsa, FIFA'ya mektup yazar ve kulüp parayı ödemek zorunda kalır. Gomis, bu mektubu asla göndermedi. 2 ay para almazsan mektup yollayabilirsin ama o 5 ay parasız oynadı. Gomis hakkında kötü şeyler söylenmesindeki amacı bilmiyorum. Gomis, Galatasaray'a geldi, oynadı, mücadele etti. Türkiye'ye kariyeri için geldi. Gomis'e her şey için teşekkür etmeliler.

Abdurrahim Albayrak geçen sene "Gomis'in problemi para değil" demişti, 1 yıl sonra "Sorun paraydı" dedi, neden fikir değiştirdi?

Benim de bilmek istediğim bu. Gomis, Galatasaray'a geldi, iyi oynadı. Galatasaray ligi kazandı ve Şampiyonlar Ligi'ne geri döndü. Galatasaray'dan hiçbir zaman ayrılmak istemedi. Aynı parayla sözleşmesini uzatmak istedik, hayır dediler.

Mustafa Cengiz'e asansörde selam vermediği söylendi, böyle bir olay yaşandı mı?

Onun görevi Gomis'i kötülemek değil. Onun görevi devam etmek için çözüm yolları bulmak olmalı. Sürekli Gomis hakkında konuşuyor.

Bugünlerde Fenerbahçe ile görüştüğünüz söyleniyor, ne düşünüyorsunuz?

Bu sadece söylenti. Aklımızda böyle bir şey yok. Gomis, Al Hilal ile 2-3 yıllık sözleşme imzaladı. Gomis bir sözleşme yaptığında sonuna kadar devam etmek ister. Orada mutlu. Bu söylentiler yanlış. Neden insanların böyle şeyler söylediğini bilmiyorum.

Al Hilal ile sözleşmesi bittiğinde Fenerbahçe'den teklif gelirse ne düşünürsünüz?

Al Hilal ile sözleşmesi bitince kendini tekrar oynayacak gibi hissederse olabilir. Ne kadar fit olacağını bilemeyiz. Neden olmasın ama bugün değil.

Fatih Terim ile ilişkisi nasıldı?

İyiydi ilişkileri. Fatih Terim çok iyi ve büyük bir hoca. Ligde Galatasaray'ı şampiyon yaptı. Fatih Terim ile hiçbir problemi yoktu.

PARTNERTicaret Bakanlığı PlayStation için soruşturma başlattıTicaret Bakanlığı PlayStation için soruşturma başlattı
Yıldız futbolcu G.Saray'a gelmeden önce kaçırılmış!Yıldız futbolcu G.Saray'a gelmeden önce kaçırılmış!
Cüneyt Çakır İtalya - ABD maçını yönetecekCüneyt Çakır İtalya - ABD maçını yönetecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bafetimbi Gomis Fenerbahçe Patrick Mendy

En Çok Okunan Haberler

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

MHP'li Fatih Mehmet Bucak'tan şoke eden sözler: Elleriyle mezar kazmaya başlasınlar

Kars'ta CHP'nin belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu mu olacak?

Kars'ta CHP'nin belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu mu olacak?

Ve Fenerbahçe'yi açıkladı! Gomis...

Ve Fenerbahçe'yi açıkladı! Gomis...

Lucescu dönemi sona eriyor! Yerine gelecek isim...

Lucescu dönemi sona eriyor! Yerine gelecek isim...

Denizli'den çılgın şampiyonluk kehaneti!

Denizli'den çılgın şampiyonluk kehaneti!

G.Saray'a 'Yeni Messi' diye gelmişti! Şimdiki takımına inanamayacaksınız

G.Saray'a 'Yeni Messi' diye gelmişti! Şimdiki takımına inanamayacaksınız

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ve Fenerbahçe'yi açıkladı! Gomis...

Ve Fenerbahçe'yi açıkladı! Gomis...

Yıldız futbolcu G.Saray'a gelmeden önce kaçırılmış!

Yıldız futbolcu G.Saray'a gelmeden önce kaçırılmış!

Cüneyt Çakır İtalya - ABD maçını yönetecek

Cüneyt Çakır İtalya - ABD maçını yönetecek

Yıldız futbolcu Galatasaray'ı açıkladı!

Yıldız futbolcu Galatasaray'ı açıkladı!

Vitor Pereira: Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra stratejik hatalar yaptım

Vitor Pereira: Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra stratejik hatalar yaptım

Sebastian Larsson ve Andreas Granqvist Türkiye maçını kazanmak istediklerini söylediler

Sebastian Larsson ve Andreas Granqvist Türkiye maçını kazanmak istediklerini söylediler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.