Ve Fenerbahçe'yi açıkladı! Gomis...

Benim de bilmek istediğim bu. Gomis, Galatasaray'a geldi, iyi oynadı. Galatasaray ligi kazandı ve Şampiyonlar Ligi'ne geri döndü. Galatasaray'dan hiçbir zaman ayrılmak istemedi. Aynı parayla sözleşmesini uzatmak istedik, hayır dediler.

Abdurrahim Albayrak geçen sene "Gomis'in problemi para değil" demişti, 1 yıl sonra "Sorun paraydı" dedi, neden fikir değiştirdi?

Bu doğru değil, yanlış. Gomis para almadan 5 ay oynadı. Eğer biri parasını alamıyorsa, FIFA'ya mektup yazar ve kulüp parayı ödemek zorunda kalır. Gomis, bu mektubu asla göndermedi. 2 ay para almazsan mektup yollayabilirsin ama o 5 ay parasız oynadı. Gomis hakkında kötü şeyler söylenmesindeki amacı bilmiyorum. Gomis, Galatasaray'a geldi, oynadı, mücadele etti. Türkiye'ye kariyeri için geldi. Gomis'e her şey için teşekkür etmeliler.

Bafetimbi Gomis'in menajeri Patrick Mendy, Beyaz TV'ye bir röportaj verdi ve Abdurrahim Albayrak'ın açıklamalarından Fenerbahçe iddialarına kadar birçok konuda önemli ifadeler kullandı.

Mustafa Cengiz'e asansörde selam vermediği söylendi, böyle bir olay yaşandı mı?

Onun görevi Gomis'i kötülemek değil. Onun görevi devam etmek için çözüm yolları bulmak olmalı. Sürekli Gomis hakkında konuşuyor.

Bugünlerde Fenerbahçe ile görüştüğünüz söyleniyor, ne düşünüyorsunuz?

Bu sadece söylenti. Aklımızda böyle bir şey yok. Gomis, Al Hilal ile 2-3 yıllık sözleşme imzaladı. Gomis bir sözleşme yaptığında sonuna kadar devam etmek ister. Orada mutlu. Bu söylentiler yanlış. Neden insanların böyle şeyler söylediğini bilmiyorum.

Al Hilal ile sözleşmesi bittiğinde Fenerbahçe'den teklif gelirse ne düşünürsünüz?

Al Hilal ile sözleşmesi bitince kendini tekrar oynayacak gibi hissederse olabilir. Ne kadar fit olacağını bilemeyiz. Neden olmasın ama bugün değil.

Fatih Terim ile ilişkisi nasıldı?

İyiydi ilişkileri. Fatih Terim çok iyi ve büyük bir hoca. Ligde Galatasaray'ı şampiyon yaptı. Fatih Terim ile hiçbir problemi yoktu.

