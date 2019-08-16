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Patrick Twumasi, Gazişehir Gaziantep'te

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ  | 16.08.2019 20:26 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep son olarak İspanya’nın Deportivo Alaves takımında forma giyen Patrick Twumasi'yi kadrosuna kattı.

Patrick Twumasi, Gazişehir Gaziantep'te

Süper Lig'de mücadele edecek güçlü bir kadro oluşturmak için transfer çalışmalarına devam eden Gazişehir Gaziantep, Ganalı sağ kanat oyuncusu Patrick Twumasi'yi bir yıl kiralık olarak transfer etti.

Konu ile ilgili kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada ise, "Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüz, İspanya'nın Alaves takımında forma giyen Patrick Twumasi ile bir yıllık kiralık olarak sözleşme imzalamıştır. Yeni transferimiz Patrick Twumasi, futbol şube sorumlumuz Yusuf Demsoy'un da katıldığı imza töreniyle resmi sözleşmeye imza attı. Patrick Twumasi'ye kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Patrick Twumasi, kariyerinde çeşitli liglerde oynadığı 210 karşılaşmada 80 gol atıp, 33 asist yapma başarısı gösterdi. Ganalı futbolcu geçtiğimiz yıllarda Kazakistan ekibi Astana forması altında Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde oynadığı maçlarda attığı gollerle dikkat çekmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Patrick Twumasi Gazişehir Gaziantep

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