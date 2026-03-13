SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol

Pau Gasol, FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2026 Küresel Elçisi oldu

Pau Gasol, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2026 için Küresel Elçi olarak atandı. Gasol, daha önce 2022 yılında Sidney’de düzenlenen turnuvada da aynı görevi üstlenmiş ve organizasyona destek vermişti.

İspanya efsanesi Pau Gasol, 4-13 Eylül tarihleri arasında Arena Berlin ve Max-Schmeling Halle salonlarında düzenlenecek FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2026 Küresel Elçisi oldu.

BERLİN'DE DÜZENLENECEK ORGANİZASYONU TANITACAK!

2025 FIBA Şöhretler Müzesi sınıfına seçilen, 2006 FIBA Dünya Kupası şampiyonu ve En Değerli Oyuncusu (MVP) olan Gasol, basketbol dünyasının efsane isimlerinden biri olarak spor içindeki ve dışındaki etkisini kullanarak bu yıl Almanya’nın Berlin kentinde düzenlenecek olan organizasyonu tanıtacak. Ayrıca kadın basketbolunun dünya genelinde hızla artan popülaritesine ve gelişimine de dikkat çekecek.

Gasol, "Bu Dünya Kupası, kadın basketbolunun dünya genelinde yaşadığı olağanüstü büyümeyi yansıtacak. Oyuncu kalitesi, rekabet seviyesi ve oyuna yönelik küresel ilgi giderek artıyor. Bu turnuva da spor için önemli bir ileri adım olacak" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Basketbol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.