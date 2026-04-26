Galatasaray Fenerbahçe maçının VAR hakemi Ömer Faruk Turtay oldu

Türkiye nefesini tuttu ve Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbi maçı beklemeye başladı.

İKİ TAKIM DA HATA YAPMAK İSTEMİYOR

Ligin kaderini doğrudan etkileyecek olan karşılaşmada iki takım da hata yapmak istemiyor. Galatasaray rakibini yenerek aradaki puan farkını 7'ye çıkarmak için mücadele edecek. Fenerbahçe ise ezeli rakibini deplasmanda yenerek şampiyonluk mücadelesini sürdürmeyi hedefliyor.

DERBİNİN VAR HAKEMİ ÖMER FARUK TURTAY OLDU

Kritik maçın orta hakemi Yasin Kol olurken VAR hakemi de açıklandı. Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi Ömer Faruk Turtay oldu.

AVAR hakemleri ise Çağlar Uyarcan ile Buğra Taşkınsoy oldu.