Süper Lig'in 31. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin oynanmasına saatler kala iki ekipte de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu mücadelenin hazırlıklarını tamamlarken yapay zeka modellerinden karşılaşmaya dair dikkat çeken tahminler geldi.

4 modelin 3'ünün karşılaşmaya dair aynı tahminde bulunması ise dikkat çekti.

GEMİNİ: GALATASARAY 2-1 FENERBAHÇE

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek dev derbi öncesi Galatasaray bir adım önde görünüyor. Puan tablosundaki avantajını arkasına alan sarı-kırmızılıların, iç sahada kuracağı baskıyla oyunun kontrolünü elinde tutmasını bekliyorum. Karşılaşmanın kolay çözülmeyecek bir mücadeleye sahne olmasını, Fenerbahçe’nin şampiyonluk iddiasını sürdürmek adına sahaya yüksek direnç koymasını bekliyorum. Bu durumun maçın temposunu zaman zaman düşürerek skoru sınırlı tutabilir.

Öte yandan böylesi kritik randevularda bireysel yetenekler belirleyici olabilir. Victor Osimhen ve Anderson Talisca gibi yıldız isimlerin ortaya koyacağı performansın skor tabelasına doğrudan etki etmesini bekliyorum.

Tüm bu unsurlar bir araya getirildiğinde, ev sahibi avantajı ve taraftar desteğiyle Galatasaray’ın sahadan 2-1 galip ayrılmasının en güçlü ihtimal olduğu görüşü öne çıkıyor.

CHATGPT: GALATASARAY 1-2 FENERBAHÇE

Süper Lig’in en kritik mücadelelerinden biri öncesinde oyun senaryoları netleşmeye başladı. Galatasaray’ın taraftarı önünde maça yüksek tempoyla girerek oyunu rakip sahaya yıkması, Fenerbahçe’nin daha temkinli bir planla sahada yer alacağını öngörüyorum.

Sarı-lacivertlilerin kontrollü oyun anlayışıyla hızlı hücumlara yönelmesi, karşılaşmanın en belirleyici unsurlarından biri olabilir. İki takımın da orta sahada sert bir mücadele ortaya koyacağı, bu nedenle oyunun uzun süre dengede kalması olası.

Karşılaşmanın kırılma anı olarak ise ilk gol öne çıkıyor. Skor üstünlüğünü yakalayan tarafın hem psikolojik hem de taktiksel avantaj elde etmesini bekliyorum.

Tüm bu değerlendirmeler ışığında öne çıkan skor tahminim Fenerbahçe’nin deplasmanda 2-1 galip gelmesi yönünde.

GROK: GALATASARAY 2-1 FENERBAHÇE / GALATASARAY 3-2 FENERBAHÇE

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren dev derbi, 26 Nisan 2026 Pazar akşamı saat 20.00’de Rams Park’ta oynanacak. Zirvenin sahibi Galatasaray, 30 hafta sonunda topladığı 71 puanla liderlik koltuğunda otururken, en yakın takipçisi Fenerbahçe ise 4 puan geriden geliyor.

Karşılaşmada ev sahibi avantajı ve tribün desteği sarı-kırmızılılar adına önemli bir koz olarak öne çıkıyor. Özellikle iç sahadaki etkili performansıyla dikkat çeken Galatasaray’ın, bu faktörleri lehine çevirerek oyunda belirleyici olmasını bekliyorum.

İki takımın da hücum gücünün oldukça yüksek olması derbinin gollü geçebileceğine işaret ediyor. Galatasaray’ın 69, Fenerbahçe’nin ise 68 golle ligin en üretken ekipleri arasında yer alması, savunmalarda zaman zaman yaşanan zaaflarla birleşince skor açısından zengin bir mücadele ihtimalini artırıyor.

Bu tablo doğrultusunda karşılaşmanın 2-1 ya da 3-2 gibi skorlarla sonuçlanabileceği, genel beklenti Galatasaray’ın saha avantajı ve şampiyonluk motivasyonuyla üç puana uzanması yönünde. Ancak derbilerin doğası gereği her sonuca açık olduğu gerçeği de göz ardı edilmiyor.

CLAUDE: GALATASARAY 2-1 FENERBAHÇE

Süper Lig’de zirve yarışını doğrudan etkileyecek dev derbi, RAMS Park’ta oynanacak. Galatasaray 71 puanla liderlik koltuğunda yer alırken, Fenerbahçe ise 4 puan geriden takibini sürdürüyor.

Sezonun ilk yarısında Kadıköy’de oynanan mücadele 1-1’lik eşitlikle sonuçlanmıştı. Son 10 derbi karşılaştırıldığında ise Galatasaray’ın rakibine karşı belirgin bir üstünlük kurduğu dikkat çekiyor. Bu tablo, ev sahibi ekip adına psikolojik bir avantaj olarak değerlendiriliyor.

Karşılaşmada Galatasaray’ın saha ve taraftar desteğiyle birlikte hafif favori olduğu yorumları öne çıkıyor. Victor Osimhen’in ilk 11’de yer almasının hücum gücünü artıracağı düşünülürken, son haftalardaki form durumu da sarı-kırmızılıların elini güçlendiren unsurlar arasında.

Bu çerçevede en güçlü skor tahminim Galatasaray’ın 2-1 galibiyeti... Şampiyonluk baskısıyla sahaya çıkacak Fenerbahçe’nin de oyundan kopmayacağı ve 1-1’lik beraberlik ihtimali de güçlü bir alternatif. Kritik derbi, yüksek tansiyonlu ve sonucu belirsiz bir geceye işaret ediyor.