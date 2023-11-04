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Paul Onuachu, Süper Lig'e damga vurmaya devam ediyor! Fenerbahçe maçını da boş geçmedi...

04.11.2023 20:02 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Oldukça yüksek bir tempoda oynanan ve birçok pozisyonun yaşandığı maça bordo - mavili futbolcu Paul Onuachu damgasını vurdu. Karadeniz ekibinin yıldız futbolcusu; ilk yarıyı 1-0 önde kapatan takımının golünü kaydederken, performansıyla da geceye damgasını vurdu. İşte detaylar...

Paul Onuachu, Süper Lig'e damga vurmaya devam ediyor! Fenerbahçe maçını da boş geçmedi...

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında kozlarını paylaştı. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ve heyecan seviyesinin oldukça yüksek olduğu maçın ilk yarısı, Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

ONUACHU, 1-0 YAPTI

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Karşılaşmanın 10. dakikasında sol kanatta topla buluşan Edin Visca, Samet Akaydin'den sıyrıldı ve ceza sahasına ortasını yaptı. Kale önünde müsait pozisyonda bulunan Paul Onuachu, kafa vuruşuyla fileleri sarstı ve takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

BEŞİKTAŞ'TAN SONRA F.BAHÇE'YE DE ATTI

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Bu golle birlikte Beşiktaş'ın ardından bir diğer büyük maç olan Fenerbahçe'yi de boş geçmeyen Nijeryalı futbolcu, gol sayısını 4'e yükseltti.

İKİLİ MÜCADELELERDE ÇOK ZORLADI

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Paul Onuachu, attığı golün yanı sıra performansıyla da dikkat çekti. 29 yaşındaki yıldız isim, ikili mücadelelerdeki başarısı ve güçlü fiziği ile rakip savunmaya zor anlar yaşattı.

Onuachu'nun sergilediği oyun, sosyal medyadaki futbolseverler tarafından en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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