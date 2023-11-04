Paul Onuachu, Süper Lig'e damga vurmaya devam ediyor! Fenerbahçe maçını da boş geçmedi...

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında kozlarını paylaştı. Her iki takımın da büyük bir mücadele sergilediği ve heyecan seviyesinin oldukça yüksek olduğu maçın ilk yarısı, Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

ONUACHU, 1-0 YAPTI

Karşılaşmanın 10. dakikasında sol kanatta topla buluşan Edin Visca, Samet Akaydin'den sıyrıldı ve ceza sahasına ortasını yaptı. Kale önünde müsait pozisyonda bulunan Paul Onuachu, kafa vuruşuyla fileleri sarstı ve takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

BEŞİKTAŞ'TAN SONRA F.BAHÇE'YE DE ATTI

Bu golle birlikte Beşiktaş'ın ardından bir diğer büyük maç olan Fenerbahçe'yi de boş geçmeyen Nijeryalı futbolcu, gol sayısını 4'e yükseltti.

İKİLİ MÜCADELELERDE ÇOK ZORLADI

Paul Onuachu, attığı golün yanı sıra performansıyla da dikkat çekti. 29 yaşındaki yıldız isim, ikili mücadelelerdeki başarısı ve güçlü fiziği ile rakip savunmaya zor anlar yaşattı.

Onuachu'nun sergilediği oyun, sosyal medyadaki futbolseverler tarafından en çok konuşulanlar arasında yer aldı.





