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Paul Papp yeniden Sivasspor'da

SİVASSPOR HABERLERİ  | 16.08.2019 20:27 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivasspor, sözleşmesi sezon sonunda sona eren Paul Papp ile yeniden anlaşmaya vardı.

Paul Papp yeniden Sivasspor'da

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor'un, geçen sezon sonu sözleşmesi sona eren Rumen futbolcu Paul Papp ile yeniden anlaştığı belirtildi.

Açıklamada, 29 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

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Paul Papp Sivasspor

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