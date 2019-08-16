Paul Papp yeniden Sivasspor'da

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor'un, geçen sezon sonu sözleşmesi sona eren Rumen futbolcu Paul Papp ile yeniden anlaştığı belirtildi.
Açıklamada, 29 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
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