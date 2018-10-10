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Paul Pogba: Altın Top'u hak etmiyorum

İNGİLTERE HABERLERİ  | 10.10.2018 23:06 | Son Güncelleme

Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba, Altın Top ödülünü kazanmayı hak etmediğini ancak ödülü bir Fransız futbolcunun kazanmasını çok istediğini söyledi

Paul Pogba: Altın Top'u hak etmiyorum

Paul Pogba, 3 Aralık'ta Paris'te sahibini bulacak Altın Top ödülüyle ilgili açıklamalar yaptı.

Ödül için açıklanan 30 kişilik listede yer alan Fransız yıldız "Griezmann, Mbappe, Varane, Kante fark etmez. Onlar ödülü benden daha çok hak ediyor. Birini seçemem ama tüm kalbimle, ödülü bu futbolculardan biri kazansın istiyorum. Ödülü hak eden çok futbolcu var ama kendimi bunların arasında görmüyorum" ifadelerini kullandı.

Paul Pogba, geçen sezon Manchester United ile Premier Lig'de ikinci olurken, Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı ile şampiyonluk yaşamıştı.

Ballon D'or ödül törenlerine 2008 yılından bu yana Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi damga vurdu. İki yıldız, yılın en iyi futbolcusuna verilen ödülü 5'er kez kazandı.


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Paul Pogba altın top ballon d'Or

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