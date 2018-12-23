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Paul Pogba'dan Jose Mourinho'ya teşekkür

İNGİLTERE HABERLERİ  | 23.12.2018 14:35 | Son Güncelleme

Manchester United, Jose Mourinho'nun ardından Ole Gunnar Solskjaer ile sahaya çıktığı ilk maçta Cardiff City'yi mağlup etti. 5-1'lik maçın ardından Paul Pogba eski menajerine teşekkür etti.

Paul Pogba'dan Jose Mourinho'ya teşekkür

Kırmızı Şeytanlar, Jose Mourinho sonrası ilk maçında farklı kazandı. Cardiff City galibiyetinin ardından sezon içinde Mourinho ile yıldızı barışmayan Paul Pogba, Portekizli teknik adama teşekkür etti.

Mourinho'nun ayyrılmasıyla ilgili kısa bir değerlendirme yapan Pogba "Jose Mourinho ile kupalar kazandık. Benim insan olarak gelişmemde katkısı oldu. İstediğimiz sonuçları alamasak da çok çalıştık ama artık geride kaldı. Ona her şey için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Pogba, ilk maçlarında aldıkları galibiyetin de önemli olduğunu dile getirirken "Yeni hocamızla çıktığımız ilk maçı kazanmak önemliydi. Gelecek için önemli bir galibiyet oldu. Tüm oyuncular şimdi sıradaki maça ve puanlara bakıyor ve ligin tepesine dönmek istiyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Paul Pogba jose mourinho Manchester United

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