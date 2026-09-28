Paul Pogba'nın yeni adresi TFF 1. Lig! Ocak ayında imza...

Trendyol 1. Lig’de Süper Lig hedefiyle mücadele eden Bursaspor için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Yeşil-beyazlıların, son olarak Monaco’da forma giyen ve şu anda kulüpsüz olan Paul Pogba ile ilgilendiği öne sürüldü.

POGBA İÇİN TEMAS

33 yaşındaki Fransız orta sahanın aracılar vasıtasıyla Bursaspor’a önerildiği ve yönetimin Pogba’nın menajeriyle iletişime geçtiği belirtildi.

OCAK AYINDA İMZA

Doping cezasının ardından 2025 yazında Monaco’ya transfer olan Pogba, sakatlık sorunları nedeniyle Fransız ekibinde yalnızca 6 maçta forma giydi. Ağustos 2026’dan beri serbest olan deneyimli futbolcunun bireysel çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Bursaspor’un Pogba’nın tecrübesinden faydalanmak istediği ifade edilirken, anlaşma sağlanması halinde transferin ocak ayında gerçekleşebileceği kaydedildi.