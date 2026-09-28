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Paul Pogba'nın yeni adresi TFF 1. Lig! Ocak ayında imza...

Bursaspor için sürpriz bir transfer iddiası gündeme geldi. Yeşil-beyazlıların, son olarak Monaco’da forma giyen ve şu anda bonservisi elinde bulunan Paul Pogba ile ilgilendiği öne sürüldü. Fransız yıldız için temas kurulduğu belirtildi.

Paul Pogba'nın yeni adresi TFF 1. Lig! Ocak ayında imza...
Cevdet Berker İşleyen

Trendyol 1. Lig’de Süper Lig hedefiyle mücadele eden Bursaspor için dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Yeşil-beyazlıların, son olarak Monaco’da forma giyen ve şu anda kulüpsüz olan Paul Pogba ile ilgilendiği öne sürüldü.

POGBA İÇİN TEMAS

Paul Pogba nın yeni adresi TFF 1. Lig! Ocak ayında imza... 1

33 yaşındaki Fransız orta sahanın aracılar vasıtasıyla Bursaspor’a önerildiği ve yönetimin Pogba’nın menajeriyle iletişime geçtiği belirtildi.

OCAK AYINDA İMZA

Paul Pogba nın yeni adresi TFF 1. Lig! Ocak ayında imza... 2

Doping cezasının ardından 2025 yazında Monaco’ya transfer olan Pogba, sakatlık sorunları nedeniyle Fransız ekibinde yalnızca 6 maçta forma giydi. Ağustos 2026’dan beri serbest olan deneyimli futbolcunun bireysel çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Bursaspor’un Pogba’nın tecrübesinden faydalanmak istediği ifade edilirken, anlaşma sağlanması halinde transferin ocak ayında gerçekleşebileceği kaydedildi.

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