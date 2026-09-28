Lucas Torreira'dan sürpriz hamle: İstanbul'un ünlü restoranına milyonluk yatırım!

Galatasaray'ın başarılı orta sahası saha dışında ticarete atıldı

ETİLER'DEKİ ÜNLÜ BİR MEKANA ORTAK OLDU!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'ın orta sahadaki vazgeçilmez ismi Lucas Torreira, bu kez sahadaki performansıyla değil, saha dışındaki dikkat çeken finansal hamlesiyle adından söz ettiriyor. Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Uruguaylı yıldız, İstanbul'un lezzet ve eğlence haritasında önemli bir yere sahip olan Etiler'deki ünlü bir mekana ortak olarak gastronomi ve hizmet sektörüne giriş yaptı.

YAKLAŞIK 20 MİLYON TL'LİK YATIRIM

Edinilen bilgilere göre, daha önce müşterisi olarak sık sık ziyaret ettiği ve yemeklerini çok beğendiği öğrenilen Etiler'deki ünlü restorana hayran kalan Torreira, mekanın işletmecileriyle masaya oturdu. Sık sık müdavimi olduğu bu gözde mekanın geleceğine inanan yetenekli futbolcu, restoranın %49'luk hissesini satın alarak resmi olarak ortaklık imzasını attı. Yıldız ismin bu dikkat çeken yatırım hamlesi için kasasından yaklaşık 20 milyon TL çıkardığı öne sürüldü.

İstanbul yaşamına kısa sürede uyum sağlayan ve sosyal hayatıyla da sık sık gündeme gelen deneyimli futbolcunun, futbol kariyerinin yanı sıra Türkiye'deki ticari fırsatları da değerlendirmek istediği belirtiliyor. Ünlü isimlerin ve cemiyet hayatının uğrak noktası olan restoranın bu yeni ortaklıkla birlikte konseptinde bir değişiklik yapıp yapmayacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

TÜRKİYE'DE YATIRIMLARINA DEVAM EDİYOR...

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira'nın Türkiye'deki yatırımları da futbol kariyerinin yanı sıra dikkat çekmeye devam ediyor. Torreira'nın daha önce İstanbul Kemerburgaz'da yaklaşık 150 milyon TL değerinde bir villa satın aldığı öne sürülürken, haziran ayında ise Bodrum Kaplankaya'dan yaklaşık 235 milyon TL değerinde lüks bir villa aldığı iddia edilmişti. Aynı bölgede Ali Koç, Acun Ilıcalı, İzzet Özilhan ve Sabancı ailesinin de villalarının bulunduğu belirtilirken, Torreira'nın Etiler'deki restoran ortaklığıyla birlikte Türkiye'deki ticari ve gayrimenkul yatırımlarını da genişlettiği ifade ediliyor.

Galatasaray'da sergilediği istikrarlı performansla takdir toplayan Lucas Torreira, 20 milyon TL'lik bu yatırımıyla İstanbul'daki geleceğini ve bağlarını daha da güçlendirmiş oldu. Sahadaki hırsını iş dünyasına da taşıyan Uruguaylı yıldızın ticari adımlarının devamının gelip gelmeyeceği merakla bekleniyor.