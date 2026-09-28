Galatasaray Amedspor'a fark attı! Tam 4 gol...

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i 4-1 mağlup etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini 9, 23 ve 55. dakikalarda Cristina kaydetti. Amed Sportif Faaliyetler, 77. dakikada farkı ikiye indirdi.
90+3. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Cintra, skoru belirleyen golü attı. Bu sonuçla üçüncü galibiyetini alan Galatasaray, puanını 11'e yükseltti.
Sarı-kırmızılı ekip, milli ara sonrası deplasmanda 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü ile karşılaşacak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum