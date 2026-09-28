SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray Amedspor'a fark attı! Tam 4 gol...

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i 4-1 mağlup etti. Cristina'nın hat-trick yaptığı mücadelede sarı-kırmızılılar, puanını 11'e yükselterek ligdeki üçüncü galibiyetini aldı.

Galatasaray Amedspor'a fark attı! Tam 4 gol...
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray Kadın Futbol Takımı, Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i 4-1 mağlup etti.

CRISTINA'DAN HAT-TRİCK

Galatasaray Amedspor a fark attı! Tam 4 gol... 1

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki karşılaşmada Galatasaray'ın gollerini 9, 23 ve 55. dakikalarda Cristina kaydetti. Amed Sportif Faaliyetler, 77. dakikada farkı ikiye indirdi.

PUANINI 11'E ÇIKARDI

Galatasaray Amedspor a fark attı! Tam 4 gol... 2

90+3. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Cintra, skoru belirleyen golü attı. Bu sonuçla üçüncü galibiyetini alan Galatasaray, puanını 11'e yükseltti.

Sarı-kırmızılı ekip, milli ara sonrası deplasmanda 1207 Antalyaspor Kadın Futbol Kulübü ile karşılaşacak.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
L. Torreira İstanbul'un ünlü restoranına ortak oldu!L. Torreira İstanbul'un ünlü restoranına ortak oldu!
Bruno Fernandes'e “Galatasaray'a gel” çağrısı! Verdiği tepki olay olduBruno Fernandes'e “Galatasaray'a gel” çağrısı! Verdiği tepki olay oldu
Anahtar Kelimeler:
amedspor galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Osmaniye'de korkunç olay! Okul bahçesinde öğretmene silahlı saldırı...

Osmaniye'de korkunç olay! Okul bahçesinde öğretmene silahlı saldırı...

Fon soruşturmasında yeni dalga operasyon! Bakan yardımcısının damadı 2 gün önce yurt dışına gitmiş... Yakalama kararı çıkartıldı

Fon soruşturmasında yeni dalga operasyon! Bakan yardımcısının damadı 2 gün önce yurt dışına gitmiş... Yakalama kararı çıkartıldı

Galatasaray'da sürpriz ayrılık ihtimali: İlkay Gündoğan veda ediyor

Galatasaray'da sürpriz ayrılık ihtimali: İlkay Gündoğan veda ediyor

Mustafa Sandal'ın eşini ifşaladı! "O zamanın parasıyla 500 bin dolar..."

Mustafa Sandal'ın eşini ifşaladı! "O zamanın parasıyla 500 bin dolar..."

Tasfiye edilen fonlarda yeni gelişme! SPK'dan 'ödeme' açıklaması

Tasfiye edilen fonlarda yeni gelişme! SPK'dan 'ödeme' açıklaması

Fon soruşturmasında yeni gelişme! 42 kişinin mal varlığına tedbir kararı! Bazı kurumlara tedbirler kaldırıldı

Fon soruşturmasında yeni gelişme! 42 kişinin mal varlığına tedbir kararı! Bazı kurumlara tedbirler kaldırıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.