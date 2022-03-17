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  4. Paul Pogba'ya büyük şok! Maçtayken evi soyuldu...

Paul Pogba'ya büyük şok! Maçtayken evi soyuldu...

17.03.2022 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United'ın yıldız futbolcusu Paul Pogba'nın evi, Fransız yıldız Atletico Madrid maçında sahadayken soyuldu.

Paul Pogba'ya büyük şok! Maçtayken evi soyuldu...
Paul Pogba

Paul Pogba

FRA Fransa
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester United
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İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın yıldız futbolcusu Paul Pogba, büyük bir şoka uğradı.

29 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımıyla birlikte Şampiyonlar Ligi'ndeki Atletico Madrid'i konuk ettikleri maça ikinci yarıda dahil olmuş ancak ekibini 1-0'lık mağlubiyetten kurtaramamıştı.

Soygunun, maçın son dakikalarında gerçekleştiği ve Pogba'nın çocuklarının evde yalnız olduğu öğrenildi.

Hırsızların 3,5 milyon sterlinlik evde Pogba - Zulay çiftinin en değerli eşyalarının bulunduğu kasayı çaldığı belirtildi.

Paul Pogba, olayı ve yaşadığı korkuyu şu sözlerle paylaştı;

"Hırsızların evi soyması 5 dakikadan az sürdü. Ancak o süre içerisinde bizden sahip olduğumuz her şeyden daha değerli olan emniyet duygumuzu aldılar. Bu olay, dün gece Atletico'ya karşı oynadığımız maçın son dakikalarında meydana geldi. Eşim ve ben, çocuklarımızın güvende olup olmadığını bilmeden hemen eve koştuk. Zarar görüp görmediklerini bilmiyorduk. Bir baba olarak bu dünyada çocuklarınızı koruyamamaktan daha kötü bir duygu yoktur. İçtenlikle söylüyorum; dün gece hissettiklerimi kimsenin hissetmesini istemiyorum. Bize yardımcı olmak isteyen, elinde bir ipucu bulunduran herkese bir ödül sunmak istiyorum. Lütfen edindiğiniz herhangi bir bilgiii rewardpogba@gmail.com adresine gönderin."

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Anahtar Kelimeler:
Manchester United
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