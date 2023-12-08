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  4. Paul Pogba yargılanması sürerken, savcılıktan gelen taleple yıkıldı! 4 yıl men edilmesi gündemde... Juventus dört gözle çıkacak kararı bekliyor

Paul Pogba yargılanması sürerken, savcılıktan gelen taleple yıkıldı! 4 yıl men edilmesi gündemde... Juventus dört gözle çıkacak kararı bekliyor

08.12.2023 08:00 | Son Güncelleme:
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Juventus'ta forma giyen yıldız futbolcu Paul Pogba'nın doping kullandığı tespit edilirken futboldan men edilmesi gündemde. Dopingle Mücadele Savcılığı, yeniden yargılanma sürecinin ardından Paul Pogba'nın en üst ceza olan "4 yıl futboldan men" cezasını almasını talep etti. İşte detaylar...

Paul Pogba

Paul Pogba

FRA Fransa
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Juventus
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Fransız futbolcu Paul Pogba'nın Dopingle Mücadele Kurulu tarafından testosteron hormonu kullanımı gerekçesiyle yargılanması sürüyor. Son haberlere göre, savcılık Pogba'nın yeniden yargılanmasının ardından 4 yıl futboldan men cezası istedi. Bu, kurallara göre alınabilecek en ciddi ceza ve Pogba'nın kariyeri için büyük bir risk taşıyor.

Öte yandan habere göre; kendisi için istenen büyük cezaya rağmen Pogba, testosteron hormonunu bilinçli bir şekilde ve kötü niyetle kullanmadığı konusunda kurulu ikna etmek için hazırlıklara başlamış durumda.

JUVENTUS BEKLEMEDE

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Pogba'nın 4 yıl men cezası alması durumunda oyuncunun Juventus ile olan sözleşme süresi de aşılmış olacak. Pogba ile henüz nihai bir karar almayan Juventus yönetimi, sürecin ilerleyişini görüp bu doğrultuda aksiyon almayı planlıyor.

Eğer Pogba 4 yıl men cezası alırsa, Juventus ile olan sözleşmesi de etkilenecek. İtalyan kulübü henüz kesin bir karar vermezken durumu takip etmeye devam ediyor. Paul Pogba, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla yalnızca 161 dakika forma giyebilmişti.

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