Paul Pogba, yolun sonuna geldi! Doping testleri pozitif çıkan yıldız isim futbola veda ediyor...

İtalya Ligi Serie A devi Juventus'ta Paul Pogba krizi gündemde. Kariyeri boyunca sık sık sakatlık yaşayan ve kendisinden beklenen seviyeye erişmekte güçlük çeken Fransız futbolcu bu kez de doping problemiyle baş başa kalmıştı...

DOPİNG TESTLERİ POZİTİF ÇIKMIŞTI

Paul Pogba'nın 20 Ağustos ve 6 Ekim'de yapılan doping testleri pozitif çıkmıştı. 20 Ağustos'taki test sonrası İtalya Ulusal Anti-Doping Mahkemesi tarafından futboldan geçici olarak men edilen yıldız ismin sözleşmesinin feshi gündemdeydi.

Deneyimli oyuncunun futboldan 2-4 yıl arası men edilmesi beklenirken, Pogba için flaş bir iddia daha ortaya atıldı.

KARİYERİNE NOKTA KOYACAK

Tuttosport'un haberine göre Paul Pogba, Juventus'un sözleşmesini feshetmesini ve men cezasının gelmesini beklemeden futbol hayatını sonlandıracak.

Emekliye ayrılmayı planlayan Fransız futbolcunun, kararını kısa süre içinde açıklamasının beklendiği kaydedildi.

