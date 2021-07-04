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Paulinho açıkladı: Teklifi kabul etmedim

04.07.2021 20:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın gündeminde yer alan Paulinho, transferle ilgili konuşurken Avrupa'dan gelen bir teklifi kabul etmediğini söyledi.

Paulinho açıkladı: Teklifi kabul etmedim

Galatasaray'ın transfer hedeflerinden biri olduğu belirtilen Paulinho, Brezilya basınına geleceğiyle ilgili konuştu ve Avrupa'dan gelen bir resmi teklifi kabul etmediğini söyledi.

Ailesi için iyi olanı gerçekleştireceğini belirten Brezilyalı oyuncu, "Kendim ve ailem için en iyisinin ne olduğuna karar vermeliyim. Corinthians olabilir, başka bir kulüp olur, Avrupa'da bir kulüp olur, nerede olacağını bilmiyorum ama bizim için iyi olacağına karar vermiş olmam lazım." ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'DAN TEKLİFİ KABUL ETMEDİM"

Brezilya'dan 2 kiralama teklfi geldiğini belirten Paulinho, "Brezilya'dan 2 takımdan kiralama teklifi geldi, ben de oynamak istediğim için istekliydim. Sonra gerçekleşmedi. Resmi bir teklif aldım, ailemle konuştum ve ilk etapta kabul etmedim. Bir Avrupa kulübünden teklif gelmişti." diye konuştu.

Guangzhou'daki sözleşmesi biten 32 yaşındaki oyuncu, Çin'de 125 maça çıktı ve 58 gol, 22 asistlik performans sergiledi.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
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