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Pavo Group, Manisa Celal Bayar Üniversitesinde "Network Laboratuvarı" açıyor

20.08.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pavo Group, Manisa Celal Bayar Üniversitesinde "Network Laboratuvarı" açıyor

İSTANBUL (AA) - Pavo Group iştiraklerinden Andasis, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü ile bir iş birliği protokolü imzaladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Andasis ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi ağ teknolojileri ve altyapı cihazları sektöründe yeni teknolojileri bilen teknik ve nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamayı amaçlayan iş birliği protokolü imzaladı.

Anlaşma kapsamında Andasis tarafından bir laboratuvar kurulacak.

Andasis’in Teknopark İstanbul genel merkezinde gerçekleştirilen iş birliği protokolünün imza törenine Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevzat Onat, Andasis Genel Müdürü Dr. Ferdi Tekçe, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Kıvanç Başaran, Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Özçevik, Dr. Öğr. Üyesi Müge Özçevik ve Andasis Genel Müdür Yardımcısı Fuat Kayapınar katıldı.

İş birliği protokolü kapsamında Andasis tarafından kurulacak olan laboratuvar ile Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümünün ağ yazılımları alanında yeni teknolojilere erişimi hızlandırılacak ve öğrencilerin sektör ihtiyaçları çerçevesinde kendilerini geliştirmelerine yönelik olanaklar zenginleştirilecek.

Laboratuvar ayrıca lojistik destek, makine, yazılım, bilgi, malzeme ve öğretim programlarının paylaşılması gibi faydalarla öğrencilerin kullanımına sunulacak.

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Anahtar Kelimeler:
Manisa Celal Bayar Üniversitesi pavotek

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