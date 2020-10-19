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Payas’ta korona denetimi ve motosiklet uygulaması

HATAY HABERLERİ  | 19.10.2020 13:43 | Son Güncelleme

Hatay’ın Payas ilçesinde korona virüs salgınıyla ilgili denetimler yapılırken motosiklet uygulamaları da gerçekleştirildi.Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan işletmelerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kontrollerinde bulundu.Salgınla mücadelenin yanı sıra polis ekipleri, tescilsiz, plakasız, sahte plakalı, şase numarası ile oynamak suretiyle suça karışan veya suçta kullanılma ihtimali olan, motosikletler üzerinde yapılan uygulamada aranması olan, çalıntı, plakasız veya şase numarası olmayan 5 adet motosiklet ele geçirdi.Yapılan uygulamaların belirli aralıklarla devam edeceği vurgulandı.

Payas’ta korona denetimi ve motosiklet uygulaması

Hatay’ın Payas ilçesinde korona virüs salgınıyla ilgili denetimler yapılırken motosiklet uygulamaları da gerçekleştirildi.
Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan işletmelerde maske, sosyal mesafe ve hijyen kontrollerinde bulundu.
Salgınla mücadelenin yanı sıra polis ekipleri, tescilsiz, plakasız, sahte plakalı, şase numarası ile oynamak suretiyle suça karışan veya suçta kullanılma ihtimali olan, motosikletler üzerinde yapılan uygulamada aranması olan, çalıntı, plakasız veya şase numarası olmayan 5 adet motosiklet ele geçirdi.
Yapılan uygulamaların belirli aralıklarla devam edeceği vurgulandı.

Payas’ta korona denetimi ve motosiklet uygulaması

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