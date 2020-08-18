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Payas’ta vatandaşa ve esnafa maske dağıtımı

HATAY HABERLERİ  | 18.08.2020 11:35 | Son Güncelleme

Hatay’ın Payas ilçesinde şoförler odası tarafından vatandaşlara ve esnafa maske dağıtımı yapıldı.Korona virüs tedbirleri kapsamında halkın sağlığını düşünen Payas Şoförler Odası Başkanı Gökhan Yiğit, ilçe genelinde vatandaş ve esnafa maske dağıttı.

Hatay’ın Payas ilçesinde şoförler odası tarafından vatandaşlara ve esnafa maske dağıtımı yapıldı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında halkın sağlığını düşünen Payas Şoförler Odası Başkanı Gökhan Yiğit, ilçe genelinde vatandaş ve esnafa maske dağıttı. Payas ilçesinin cadde ve sokaklarında gezerek vatandaş ve esnafa maske dağıtıp sosyal mesafenin korunması noktasında uyarıda bulunan Başkan Yiğit, "Maskeler bizden, mecbur kalıp sokağa çıkarsanız maske takmak hemşehrilerimizden. Esnafımız sosyal mesafe alanına ve hijyen kurallarına dikkat ederek çalışmalarına devam ediyor. Güzel Payaslılar da oldukça duyarlı ve dikkatli davranıyor. Zor günlerden geçiyoruz. Korona virüs salgını ile mücadelemiz 24 saat aralıksız sürüyor. Hep birlikte üzerimize düşeni yaparsak bu virüsten daha hızlı şekilde kurtulacağız" açıklamasında bulundu.

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