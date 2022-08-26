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Paycell, Turkcell Sigorta iş birliğiyle kapsamlı sigorta seçeneklerini müşterileriyle buluşturmayı sürdürüyor

26.08.2022 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paycell Genel Müdürü Serhat Dolaz: - "Paycell olarak tüm finansal ihtiyaçlara tek bir uygulamadan erişim vizyonuyla sunduğumuz hizmetlerimizi yeni iş birlikleriyle, yeni ürün ve servislerle çeşitlendirmeye devam edeceğiz"

İSTANBUL (AA) - Güçlü teknolojisiyle kapsayıcı finansal hizmetlerini birleştiren ve kullanıcılarının hayatlarını kolaylaştıran Paycell, finansal pazaryerinden sunulan sigorta seçeneklerini zenginleştirmeye devam ediyor.

Şirket açıklamasına göre, Türkiye'nin yeni nesil dijital ödeme platformu Paycell, kullanıcılarının yatırım işlemlerinden, nakit ve alışveriş kredi ihtiyaçlarına kadar birçok finansal ürüne erişim imkanı sağlıyor. Turkcell Sigorta aracılığıyla sunulan hizmet ile Paycell'liler artık uygulama içerisinde 4 farklı sigorta seçeneğine ulaşabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Paycell Genel Müdürü Serhat Dolaz, kullanıcılarına ihtiyaç duydukları kapsamlı finansal hizmetleri tek bir platform üzerinden müşteri deneyimine odaklanarak uygulamayı her geçen gün yeni nesil çözümlerle zenginleştirdiklerini belirtti.

Turkcell Sigorta aracılığı ile Paycell uygulamasından erişilen sigorta seçeneklerine Dask Zorunlu Deprem Sigortasını da ekleyerek müşterilerine daha kapsamlı ve zengin sigorta hizmetleri sunmayı hedeflediklerini aktaran Dolaz, "SigorTAM Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, Yardım Eli Ferdi Kaza Sigortası, Ödemelerim Güvende Fatura Koruma Sigortası ve son olarak DASK olmak üzere dört ayrı sigorta ürünüyle Paycell kullanıcıları ihtiyaç duydukları sigorta hizmetlerine kolayca erişebilmekte. Paycell olarak tüm finansal ihtiyaçlara tek bir uygulamadan erişim vizyonuyla sunduğumuz hizmetlerimizi yeni iş birlikleriyle, yeni ürün ve servislerle çeşitlendirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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