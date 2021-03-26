 Payitaht Abdülhamid dizisinin 144. bölüm fragmanı yayınlandı! Abdülhamid’e telefon geliyor

Şehzade Ahmet Nuri ise Abdülhamid’e gelen telefonun izini sürerek, mason paşanın peşine düşer. Payitaht Abdülhamid’in son bölümünde; Aliye, sevdiği adama kavuşup mutlu olacağını düşünür ve üzülür. Payitaht Abdülhamid’in 144. bölümünde; Naime de Aliye’ye yardım etmekle büyük bir hata yapar…

PAYİTAHT 144. BÖLÜM ÖZETİ

Selim Paşa'nın ortadan kaybolduğunu öğrenen Abdülhamid'e bir telefon geliyor. Mahmut Paşa Abdülhamid'e tehditte bulunarak, devleti olumsuz kararlar almaya zorlar. Şehzade Ahmet Nuri de telefon hattının izini sürerek, mason paşanın peşine düşer.

Aliye, sevdiği adama kavuşup mutlu olacağını zannederken büyük bir üzüntü yaşar. Naime de Aliye'ye yardım etmekle ne büyük bir hata ettiğini anlar.

PAYİTAHT'IN KONUSU



TRT1 ekranlarında yayınlanan, Cuma akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid, yeni sezonda yine çok konuşulacak gelişmeleri ekrana getiriyor. Payitaht Abdülhamid'in geçen sezon final bölümünde; Hechler tutuklanmış, Goldsimht, Abdülhamid'e suikast düzenlemişti… Bidar, içerideki düşmanının kim olduğunu öğrenmiş, Blavatsky de son oyununu oynayarak haremdeki herkesin canına kast etmişti.