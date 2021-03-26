 Payitaht Abdülhamid dizisinin 144. bölüm fragmanı yayınlandı! Abdülhamid’e telefon geliyor

Şehzade Ahmet Nuri ise Abdülhamid’e gelen telefonun izini sürerek, mason paşanın peşine düşer. Payitaht Abdülhamid’in son bölümünde; Aliye, sevdiği adama kavuşup mutlu olacağını düşünür ve üzülür. Payitaht Abdülhamid’in 144. bölümünde; Naime de Aliye’ye yardım etmekle büyük bir hata yapar…
Selim Paşa'nın ortadan kaybolduğunu öğrenen Abdülhamid'e bir telefon geliyor. Mahmut Paşa Abdülhamid'e tehditte bulunarak, devleti olumsuz kararlar almaya zorlar. Şehzade Ahmet Nuri de telefon hattının izini sürerek, mason paşanın peşine düşer.
Aliye, sevdiği adama kavuşup mutlu olacağını zannederken büyük bir üzüntü yaşar. Naime de Aliye'ye yardım etmekle ne büyük bir hata ettiğini anlar.
PAYİTAHT'IN KONUSU
TRT1 ekranlarında yayınlanan, Cuma akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid, yeni sezonda yine çok konuşulacak gelişmeleri ekrana getiriyor. Payitaht Abdülhamid'in geçen sezon final bölümünde; Hechler tutuklanmış, Goldsimht, Abdülhamid'e suikast düzenlemişti… Bidar, içerideki düşmanının kim olduğunu öğrenmiş, Blavatsky de son oyununu oynayarak haremdeki herkesin canına kast etmişti.
PAYİTAHT DİZİSİNİN OYUNCULARI
Hakan Boyav (Mahmud Paşa), Sedef Avcı (Zeynep), Can Sipahi (Şehzade Abdülkadir), Hakan Yufkacıgil (Fuat), Başak Daşman (Şivenaz), Ece İrtem (Robina), Cem Uçan (Serhafiye Ahmet Celaleddin Paşa), Bülent İnal (Sultan Abdülhamid Han), Özlem Conker (Bidar Sultan), Devrim Yakut (Cemile Sultan), Ceyhun Mengiroğlu (Mehmed Celaleddin), Selen Öztürk (Seniha Sultan), Güven Kıraç (Vambery Amca), Berke Üzrek, Alay Cihan, Umut Kurt, İbrahim Kendirci (Yusuf), Berkan Şal, Eren Hacısalihoğlu (Kemalettin Paşa), Gözde Kaya (Hatice Sultan), Doğu Aytun (Enzo), Suavi Eren (Edmund Rothschild), Serdar Deniz (Edward Jorris), Salman Ataş (Kaşgarlı Nadir Bey), Saygın Soysal (Herzl), Gürkan Uygun (Halil Halid), Aydın Sigalı, Fatih Sevdi, Zeynep Ozan, Volkan Keskin (Meyyit), Cemre Baysel (Firuze), Nik Xhelilaj (Marco), Kevork Malıkyan (Parvus), Hacı Ali Konuk, Güzide Arslan (Dilşad), Leya Kırşan (Şadiye Sultan), Bahadır Yenişehirlioğlu (Tahsin Paşa ), Ali Nuri Türkoğlu (Karaso), Erkan Avcı (Fehim Paşa), Duygu Gürcan (Naime Sultan), Kaan Turgut (Sabahattin), Elif Özkul (Fehime Sultan), İlker Kızmaz (Şehzade Mehmet Selim) Songül Öden (Gertrude Bell), Nur Fettahoğlu (Prenses Efsun), Alper Düzen (Hüeyin Paşa), Taner Ertürkler (Selim Paşa), Çağrı Erceber (Pedro) Yusuf Aytekin (Söğütlü), Mehmet Sabri Arafatoğlu, Ercüment Fidan, Emel Dede(Handan), Buse Varol (Misli Melek), Mehmet Emin Kadıhan (Luca), Gürkan Güzeyhuz (Vladimir), Ahmet Somers (Alman İmparatoru Wilhelm), Buket Kahraman (İrena), Ezgi Eyüboğlu (Ahsen), Akın Akınözü
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