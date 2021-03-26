MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4.  Payitaht Abdülhamid dizisinin 144. bölüm fragmanı yayınlandı! Abdülhamid’e telefon geliyor

 Payitaht Abdülhamid dizisinin 144. bölüm fragmanı yayınlandı! Abdülhamid’e telefon geliyor

26.03.2021 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT’nin sevilen dizisi Payitaht Abdülhamid’in 144. yeni bölümünde; Selim Paşa’nın kaybolduğunu öğrenen Abdülhamid’e telefon geliyor. Mahmud Paşa, Abdülhamid’i tehdit ederek devleti olumsuz kararlar almaya zorlar. İşte Payitaht Abdülhamid’in son bölümüne dair bilgiler…

 Payitaht Abdülhamid dizisinin 144. bölüm fragmanı yayınlandı! Abdülhamid’e telefon geliyor

Şehzade Ahmet Nuri ise Abdülhamid’e gelen telefonun izini sürerek, mason paşanın peşine düşer. Payitaht Abdülhamid’in son bölümünde; Aliye, sevdiği adama kavuşup mutlu olacağını düşünür ve üzülür. Payitaht Abdülhamid’in 144. bölümünde; Naime de Aliye’ye yardım etmekle büyük bir hata yapar…

PAYİTAHT 144. BÖLÜM ÖZETİ

Selim Paşa'nın ortadan kaybolduğunu öğrenen Abdülhamid'e bir telefon geliyor. Mahmut Paşa Abdülhamid'e tehditte bulunarak, devleti olumsuz kararlar almaya zorlar. Şehzade Ahmet Nuri de telefon hattının izini sürerek, mason paşanın peşine düşer.

Aliye, sevdiği adama kavuşup mutlu olacağını zannederken büyük bir üzüntü yaşar. Naime de Aliye'ye yardım etmekle ne büyük bir hata ettiğini anlar.

PAYİTAHT'IN KONUSU

TRT1 ekranlarında yayınlanan, Cuma akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen dönem dizisi Payitaht Abdülhamid, yeni sezonda yine çok konuşulacak gelişmeleri ekrana getiriyor. Payitaht Abdülhamid'in geçen sezon final bölümünde; Hechler tutuklanmış, Goldsimht, Abdülhamid'e suikast düzenlemişti… Bidar, içerideki düşmanının kim olduğunu öğrenmiş, Blavatsky de son oyununu oynayarak haremdeki herkesin canına kast etmişti.

Payitaht Abdülhamid dizisinin 144. bölüm fragmanı yayınlandı! Abdülhamid’e telefon geliyor

PAYİTAHT DİZİSİNİN OYUNCULARI

Hakan Boyav (Mahmud Paşa), Sedef Avcı (Zeynep), Can Sipahi (Şehzade Abdülkadir), Hakan Yufkacıgil (Fuat), Başak Daşman (Şivenaz), Ece İrtem (Robina), Cem Uçan (Serhafiye Ahmet Celaleddin Paşa), Bülent İnal (Sultan Abdülhamid Han), Özlem Conker (Bidar Sultan), Devrim Yakut (Cemile Sultan), Ceyhun Mengiroğlu (Mehmed Celaleddin), Selen Öztürk (Seniha Sultan), Güven Kıraç (Vambery Amca), Berke Üzrek, Alay Cihan, Umut Kurt, İbrahim Kendirci (Yusuf), Berkan Şal, Eren Hacısalihoğlu (Kemalettin Paşa), Gözde Kaya (Hatice Sultan), Doğu Aytun (Enzo), Suavi Eren (Edmund Rothschild), Serdar Deniz (Edward Jorris), Salman Ataş (Kaşgarlı Nadir Bey), Saygın Soysal (Herzl), Gürkan Uygun (Halil Halid), Aydın Sigalı, Fatih Sevdi, Zeynep Ozan, Volkan Keskin (Meyyit), Cemre Baysel (Firuze), Nik Xhelilaj (Marco), Kevork Malıkyan (Parvus), Hacı Ali Konuk, Güzide Arslan (Dilşad), Leya Kırşan (Şadiye Sultan), Bahadır Yenişehirlioğlu (Tahsin Paşa ), Ali Nuri Türkoğlu (Karaso), Erkan Avcı (Fehim Paşa), Duygu Gürcan (Naime Sultan), Kaan Turgut (Sabahattin), Elif Özkul (Fehime Sultan), İlker Kızmaz (Şehzade Mehmet Selim) Songül Öden (Gertrude Bell), Nur Fettahoğlu (Prenses Efsun), Alper Düzen (Hüeyin Paşa), Taner Ertürkler (Selim Paşa), Çağrı Erceber (Pedro) Yusuf Aytekin (Söğütlü), Mehmet Sabri Arafatoğlu, Ercüment Fidan, Emel Dede(Handan), Buse Varol (Misli Melek), Mehmet Emin Kadıhan (Luca), Gürkan Güzeyhuz (Vladimir), Ahmet Somers (Alman İmparatoru Wilhelm), Buket Kahraman (İrena), Ezgi Eyüboğlu (Ahsen), Akın Akınözü


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü Eski halinden eser kalmayan Arda Kural, son hali ile sevenlerini üzdü
Bir Zamanlar Çukurova'da şok sahneler! Ünlü oyuncular veda mı ediyor?Bir Zamanlar Çukurova'da şok sahneler! Ünlü oyuncular veda mı ediyor?
Sahneye çıktı! Gündeme bomba gibi düştüSahneye çıktı! Gündeme bomba gibi düştü
Anahtar Kelimeler:
Payitaht Abdülhamid
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Tolga Karel ABD'de lojistik ve nakliyat şirketi kurdu!

Tolga Karel ABD'de lojistik ve nakliyat şirketi kurdu!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İsyan bayrağını çekti: 'Cinsel hayatımız bitti'

İsyan bayrağını çekti: 'Cinsel hayatımız bitti'

Değişimi şoke etti! Cesur pozlar

Değişimi şoke etti! Cesur pozlar

54 yaşındaki Salma Hayek kıvrımlarını sergiledi

54 yaşındaki Salma Hayek kıvrımlarını sergiledi

Diğer Haberler

Bir Zamanlar Çukurova ne zaman final yapacak?

Final ne zaman? İşte o tarih

Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı izle, Recai sevgisiz geçen çocukluğunu anlatıyor

İşte Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı...

Son Yaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı | "Ben sana aşık oldum"

Son Yaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Akıncı yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Nergis, Fatih’in sırrına ortak mı oluyor?

Akıncı yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Bir Zamanlar Çukurova 90. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Demir ve Fekeli ölüyor mu? Murat Ünalmış ve Kerem Alışık diziden ayrılıyor mu?

Bir Zamanlar Çukurova'da şok sahneler! Ünlü oyuncular veda mı ediyor?

Teşkilat 4. yeni bölüm 3. fragmanı yayınlandı! Teşkilat'ın gizli ekibi Berlin'de Nazi çetelerine karşı operasyon yapıyor!

MİT dizisi Teşkilat'ta nefes kesen Nazi operasyonu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.