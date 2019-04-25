Paylaşım rekorları kıran bu fotoğraflar aslında hiç de göründüğü gibi değil!

Son zamanlarda internette o kadar çok yalan haber ya da görsel dolanıyor ki insan gerçekten hayret ediyor. Teknolojinin de gelişmesiyle birlikte insanlar akıl almaz gerçeklikte görseller hazırlayıp bunları gerçekmiş gibi yutturabiliyor. Biz de ağzımız açık bir şekilde bunlara inanıp hayret ediyoruz. Yakın zamana kadar internette gördüğümüz ve gerçek olduğunu düşündüğümüz pek çok viral fotoğraf aslında birkaç küçük dokunuşla manipüle edilmiş sahte fotoğraflar. Sizin için derlediğimiz bu sahte fotoğrafların asıl hallerini görünce siz de artık internette karşınıza çıkan bir fotoğrafa, habere ya da veriye inanmadan önce onu teyit etmeniz gerektiğini bir kez daha anlamış olacaksınız. 1. Pirinç dalgası yaratan Çinli Son zamanlarda karşımıza en çok çıkan fotoğraflardan biri dev bir pirinç dalgası yaratan bu Çinli arkadaş. Fotoğraf paylaşılır paylaşılmaz viral oldu ve dünyanın dört bir tarafından insanlar üzerine başka şeyler monte ederek eğlenceli paylaşımlar yaptı. Ancak bu fotoğraf sahte, görmüş olduğunuz dev pirinç dalgasını Tokyo‘da sahte yemek heykelleri satan bir dükkanda bulmanız mümkün. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Tüm kent maviyle boyalı! Çünkü... Arka Koltuk King Size'a konuk olan Can Kazaz: Artık susmayı daha çok önemsiyorum! ORKN: İlk programımız Arka Koltuk King Size oldu

2. MGM açılış jeneriğinin arka planını gösteren bir görsel MGM film stüdyolarının açılış jeneriğinde kükrerken gördüğümüz aslanın aslında nasıl kükrediğini gösteren bu fotoğraf uydurma. Fotoğraf bir veteriner kliniğinde teşhis için tomografi cihazına giren bir aslanı gösteriyor. Aslanın tedavi edilip iyileştiğini belirttikten sonra MGM’nin kükreyen asla jeneriği için aslında 7 farklı aslan kullanıldığını da ekleyelim. Güncel jenerikteki aslanın adı Leo ve 1957 senesinden beri kullanılıyor. 3. Vahşi Yaşamı Koruma Vakfı’nın ormansızlaşmaya karşı yayınladığı #10yearschallenge fotoğrafı Yakın zaman önce sosyal medyada #10yearschallenge etiketi viral oldu ve dünyanın dört bir köşesinden insanlar 10 yıl içinde geçirdikleri değişimleri paylaştı. Bazı insanlar bu akımı dünyanın 10 içinde ne hale geldiğini göstermek için kullandı. Ormanların yok olması dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük felaketlerden biri ve haliyle insanlar bunu gündeme getirmek istedi. Ancak maalesef bu mesajı yaymak için kullanılan bu fotoğraf sahte, Önce-Sonra olarak paylaşılan bu fotoğraf aslında aynı fotoğraf. 4. Kaşları ve bıyıklarıyla dikkat çeken kedi İnternet hayvanları, özellikle de kedileri çok seviyor hele hele bu hayvanlar acayip, sevimli veya her ikisi birden olursa daha da iyi tepki alıyor. Hal böyle olunca kaçları ve bıyığı olan bir kedinin viral olmaması için hiçbir sebep yok. Ancak bu gördüğünüz fotoğraf fake, kedinin bıyık şeklinde tüyleri var ama birileri kaş da eklemenin daha sevimli olacağını düşünmüş.

5. Üniversitenin absürt tabelası Mimarlık ve Planlama Fakültesi‘nin planlama kurbanı olmuş bu tabelası bir dönem internette çok popüler oldu ve tabiri caiz ise ironinin tanımı olarak kullanıldı. Ancak elbette bu fotoğraf bir Photoshop ürününden başka bir şey değil. 6. Anne ve babasının mezarlarında uyuyan Suriyeli çocuk Suriye‘de anne ve babasının mezarları başında uyuyan çocuk fotoğrafı tamamen kurgu bir fotoğraf. Çocuğun fotoğrafçıdan haberi var, mizanseni oluşturan fotoğrafçının kendisi ve mezarlar çocuğun anne ve babasına ait değil. Bu demek oluyor ki internette gördüğümüz her fotoğrafa gözü kapalı inanmamamız gerekiyor. 7. Buz tutmuş Venedik Hiç şüphesiz ki Venedik dünyanın en güzel ve ilginç şehirlerinden biri, onu daha güzel göstermek için Photoshop ile fotoğraflar üretmenin alemi yok. Fotoğrafta gördüğünüz donmuş göl Rusya’daki Baykal Gölü. 8. Tehlikeli selfie! Uçak havadayken kokpit camını açarak selfie çeken pilotun bu fotoğrafı inanılmaz viral olmuş bir fotoğraf, ancak tabii ki sahte. Böyle bir selfie çekmenin imkansız olduğunu zaten pek çok insan biliyor, fotoğraf uçak yerdeyken çekilmiş bir selfie. Aslına bakarsanız fotoğrafın yerdeki hali bile yeterince cool.

9. Bankoya çıkan ilginç kadın Kurbağa gibi squat yapan bu kadının fotoğrafı da internette viral olan fotoğraflardan. Ancak elbette bu da sahte, kadının sadece bir ayağı bankonun üzerinde duruyor ki bize sorarsanız bu haliyle bile ilginç bir fotoğraf olmuş. 10. Dünyada bir eşi daha olmayan siyah aslan Eğer internette en çok paylaşılan fotoğraflar diye bir liste yapsak eminiz ki “acayip hayvanlar” başlığı ilk 5 içerisinde yer alır. Tuhaf ve eşsiz hayvanlar bulmak insanların en büyük tutkularından biri. Her ne kadar daha önce kimsenin görmediği bir hayvana denk gelmek harika bir şey olsa da olmayan hayvanları bilgisayar başında yaratmak bir o kadar kötü bir şey. Kendi zevkiniz için böyle şeyler yapabilirsiniz elbette, ama insanları böyle bir hayvanın varlığına inandırmaya çalışmak hoş bir şey değil. İşin özü böyle bir aslan yok, kendisi bir Photoshop ürünü. 11. Kendini kedi sanan inek İnternet, hiçbir mantığı olmayan, sahte olduğu bir kilometre öteden belli olan fotoğraf dolu, ancak yine de bunlara inanıyoruz! bir BMW‘nin üzerinde oturan inek fotoğrafı da bunlardan biri. Neyse ki inek aslında çimlerde yayıldığı için bu fotoğraf çekimi sırasında herhangi bir araç hasar görmemiş.

12. Bisikletçiyi kovalayan ayı Fotoğrafın orijinali de ilginç aslında, asfalt yol üzerinde koşan ayıyı daha ilginç hale getirmek için birileri oraya bir bisikletçi koymuş ama cidden gerek yokmuş buna. Fotoğrafın orijinalinin nerede çekildiğine dair pek bilgi yok, ancak ABD’deki Yellowstone Milli Parkı olduğu düşünülüyor. 13. Ayıların birilerini kovalamasını seviyoruz galiba? Bir ayının çekim yapan National Geographic ekibini kovaladığı fotoğraf insanların tüylerini diken diken ediyor. Durumun ne kadar korkunç olduğunu düşünüp ürperiyoruz. Ancak artık ürpermenize gerek yok, çünkü bu fotoğraf sahte. Ayının kendisini pek çok stok foto sitesinde bulmanız mümkün. Ekibi ise bilmiyoruz, gençler eğlenmiş sanırız. 14. Tarihteki ilk “Dab” Tarihteki ilk dab hareketinin aslında bildiğimizden çok daha önce, İkinci Dünya Savaşı sırasında ortaya çıktığını gösteren bu foto yakın zamanda internette yayıldı. Biz de isterdik bu ikonik hareketin mazisinin çok eskilere dayanıyor olmasını, ancak fotoğraf Dunkirk filminin setinden. 15. Paris Hilton’un insanları aşağılayan tişörtü… Paris Hilton‘un çok zengin olduğunu ve insanların büyük kısmının güçlerinin yetmeyeceği şeyleri aldığını biliyoruz. Zenginliğini insanlara gösterme konusunda sıkıntı yaşamadığı da hepimizin malumu, ancak bütün bunlara rağmen “fakir olmayı bırakın” yazan bir tişört giyecek kadar da ileri gitmiş değil. Tişörtün orijinalinde “umutsuz olmayı bırakın” yazıyor. Fakir olmayı bırakın demekten daha iyi sanırız.

16. Şanssız amigo kız! Arkadaşları havaya kaldırmışken kakasını tutamayan amigo kız fotoğrafı bir yerlerde sizin de karşınıza çıkmıştır eminiz, ancak böyle bir şey yok tabii ki. Gerçi sadece kakasını yapmıyor, fotoğrafın geri kalanı gerçek. 17. Bulutları yaran uzay mekiği Eşsiz bir görüntü, bulutları yararak uzaya doğru yol alan bir uzay mekiği… Ancak sahte! Henüz fırlatılmamış bir mekiği gökyüzüne çıkaran arkadaşların işi. 18. Piramitlerin arkasındaki dev kanlı Ay Kabul edelim son derece etkileyici bir fotoğraf, ama aslında yok. Sıradan bir piramit fotoğrafına kanlı ay görüntüsü eklenmiş. 19. Ay fotoğraflarında hep bir ilgi çekicilik! İnsanlar manzara fotoğraflarına süper Ay ve kanlı Ay görüntüsü eklemeye bayılıyor. Ancak Rio semalarındaki bu Ay neredeyse odamızın içine kadar girmiş. Böyle fotoğraflara artık inanmıyorsunuz sanırız. 20. Parmak izi şeklindeki kasaba İnsanlar Almanya’da pek az kişinin bildiği bir yerde, parmak izi şeklinde bir kasaba olduğu konusunda ısrarcı… Ama bu fotoğrafın aslı bir sosyal kampanya afişi. Kasabayı aramayı bırakabilirsiniz. 21. 11 Eylül’de uçağın kulelere çarpmasından hemen önce bir turistin çektiği bu fotoğraf Hala bu fotoğrafı gerçek gibi paylaşanlar olduğunu görebilirsiniz. Tonlarca komplo teorisinin üretildiği 11 Eylül saldırları hakkında bir o kadar da sahte fotoğraf üretildi. Bu onların en bilinenlerinden biri, bir turist uçak kuleye çarpmadan saniyeler önce çekmiş güya. İnternette yıldırım hızıyla yayılıp viral olan bu fotoğraf elbette sahte.