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Paylaşım rekoru kırdı! Fenerbahçe'den Jhon Duran için "Duran Emmi" paylaşımı: "Hoş geldin yeğenim" Videonun sonundaki detay olay oldu

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Berker İşleyen

Fenerbahçe, yeni transferi Jhon Duran için Kurtlar Vadisi'nin sevilen karakterlerinden 'Duran Emmi' temalı bir video paylaşırken paylaşılan video sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Videonun sonundaki bir detay ise çok konuşuldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe, yaz transfer dönemindeki sessizliğini Jhon Duran transferiyle bozdu ve sosyal medyada paylaştığı Kurtlar Vadisi temalı videoyla büyük yankı uyandırdı.

Sarı-lacivertliler, yeni transferleri Jhon Duran için hazırladıkları videoda, efsane dizi Kurtlar Vadisi’nin unutulmaz karakteri Duran Emmi’yi canlandıran Kurtuluş Şakirağaoğlu’na yer verdi.

"DURAN GELDİ DEYİVERSİNLER"

Paylaşım rekoru kırdı! Fenerbahçe den Jhon Duran için "Duran Emmi" paylaşımı: "Hoş geldin yeğenim" Videonun sonundaki detay olay oldu 1

Videoda Şakirağaoğlu, Jhon Duran’ı görüntülü arayarak, “Güzel ülkemize hoş geldin Duran yeğenim. Çubuklu formayla koca İstanbul sana emanet. Jhon Duran geldi deyiversinler!” dedi.

Duran ise usta oyuncuya, “Sağ ol emmi,” şeklinde cevap verdi.

SONDAKİ 'KORNA' SESİ OLAY OLDU

Paylaşım rekoru kırdı! Fenerbahçe den Jhon Duran için "Duran Emmi" paylaşımı: "Hoş geldin yeğenim" Videonun sonundaki detay olay oldu 2

Fenerbahçeli taraftarlar paylaşılan videoda birçok detayı derin bir şekilde analiz ederken videonun sonunda duyulan korna sesini yeni bir transferin habercisi olarak değerlendirdi

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