Pazar yerlerinde korona virüse geçit yok

Bafra Belediyesi Kapalı Pazar Yeri’nde vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik kuralları denetimleri ile HES kodu uygulamasını sürdürüyor.

Bafra’da vatandaşların kalabalık bulunduğu yerlerde pandemi tedbirlerine uyulup uyulmadığı yoğun şekilde denetleniyor. Pandeminin ilk gününden bu güne kadar hassasiyetini kaybetmeden denetimlerine, filyasyon işlemlerine ve uyarılarına devam eden Bafra Belediyesi, yoğunluk yaşanan başta Pazar yerleri olmak üzere ilçede genelinde çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen kuralları hatırlatıldı. Bafra Kapalı Pazar Yeri’nde vatandaşlardan maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak alışverişlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerini istedi. Zabıta ekipleri, pazar alanında sık sık anonslar yaparak kuralları hatırlattı.

Korona virüs denetimlerinin devam ettiğini belirten Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Pazar yerinin girişinde aldığımız önlemleri ödün vermeden uygulamaya devam ediyoruz. Pazar esnaflarımızı ve vatandaşlarımızı HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümleri yapılarak içeri alıyoruz. Vatandaşlarımız maske konusunda çok dikkatliler, kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Vatandaşlar ise Kapalı Pazar Yeri’nde yapılan denetimlerden ve alınan tedbirlerden ötürü memnuniyet duyduklarını ifade ettiler.

