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Pazarcı tezgâhında saklamış silahlar ele geçirildi

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 14.10.2020 15:49 | Son Güncelleme

Eskişehir’de bir ihbar üzerine pazarcı tezgâhında arama yapan polis ekipleri, 2 tabanca, fişekler ve araç içinde döner bıçağı ele geçirdiYıldıztepe Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, yapılan ihbarla Şarkiye mahallesindeki bir pazarcı tezgahında arama yaptı.

Eskişehir’de bir ihbar üzerine pazarcı tezgâhında arama yapan polis ekipleri, 2 tabanca, fişekler ve araç içinde döner bıçağı ele geçirdi
Yıldıztepe Şehit Ali Gaffar Okkan Polis Merkezi Amirliği ekipleri, yapılan ihbarla Şarkiye mahallesindeki bir pazarcı tezgahında arama yaptı. Aramada, tezgâhta saklanmış olan 2 adet silah ve içerisinde bulunan 10 adet fişek ile araç içerisinde bulunan döner bıçağı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli O.D.’nin, bulunanların kendisine ait olduğunu itiraf ettiği, olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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