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Pazarcık'ta yaşamın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor

27.03.2023 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli ilk depremin merkez üssü olan Pazarcık ilçesinde hayatın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor.

6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde yaklaşık 1500 bina yıkılırken, ilçe genelinde 12 bin binanın ağır hasar gördüğü tespit edildi. İş makinelerinin 3 vardiya çalışmaları sonucunda enkazın yüzde 45'i kaldırıldı.

Pazarcık'ta iş yerleri hasar görmeyen yaklaşık 300 esnaf, depremden kısa süre sonra dükkanlarını açtı.

İlçede dükkanları zarar gören esnaf, depremin ardından Pazarcık'a yardım için gelen belediyeler tarafından kentin farklı noktalarında yaptırılan konteyner çarşılarda ilerleyen günlerde müşterilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Depremin ardından hasar gören yollar ve bulvarlarda Pazarcık Belediyesi ekipleri tarafından onarım çalışmaları başladı.

"YAVAŞ YAVAŞ YAŞADIĞIMIZIN FARKINA VARIYORUZ"

Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, AA muhabirine, depremin ardından birçok belediyenin yardımlarına koştuğunu, yapılan çalışmalarla Pazarcık'taki yaraların hızlı şekilde sarıldığını söyledi.

İlçe genelinde 4 bin konteyner ev kurmayı planladıklarını anlatan Yılmazcan, şöyle devam etti:

"İlk etapta Pazarcık Devlet Hastanesi'nin yanında 1300'e yakın konteynerden oluşan mahallemizi kurduk. Burada 700 konteynerimizi faaliyete soktuk. İkinci konteyner kentimizi ise yatılı bölge okulunun bulunduğu Memişkahya Mahallesi'nde bin konteynerden oluşturmayı planlıyoruz. Yine Fen Lisesi yakınlarında Bayrampaşa Belediyesi tarafından konteyner kent kuruluyor. Çadır kentleri iptal ediyoruz. Vatandaşlarımızı çadırdan konteynere geçiriyoruz. Hemşehrilerimizin yaşam seviyelerini biraz daha yükseltiyoruz. 3 bin depremzedemiz konteyner kentte kalmaya başladı."

Yılmazcan, ilçelerinde 839 kalıcı konutun temelinin atıldığını, bunların dışında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Pazarcık'ta 2 ayrı yerleşim alanının tespit edildiğini, buralara önümüzdeki günlerde 8 bin konutun yapılacağını aktardı.

Depremin ardından Türkiye'nin tek yürek olduğuna işaret eden Yılmazcan, şunları kaydetti:

"Yavaş yavaş yaşadığımızın farkına varıyoruz. İş yerlerimiz açılıyor. Devletimiz güçlü, devletimiz hizmet ediyor. Devletimizle milletimiz sonuç olarak birleşti. Yani Kurtuluş Savaşı'ndaki gibi bir seferberlik ilanı oldu. Sevgisi olan sevgisini, duası olan duasını, bir bardak suyu olan bir bardak suyunu getirerek alicenaplığını gösterdi. Yani benim büyük milletimize vefa borcum var. 75 bin hemşehrilerimiz adına milletimize teşekkür ediyorum."

Yılmazcan, depremin ardından vatandaşların Pazarcık'a geri dönmeye başladığını söyledi.

Yurt içindeki ve yurt dışındaki vatandaşlara seslenen Yılmazcan, "Başka Pazarcık yok. Birlikte yaşamanın, hoşgörünün, şefkatin merkezi Pazarcık diyorum. Ben depremden bugüne kadar görevimin başındayım. Canla başla çalışıyorum. Bütün hemşehrilerimden Pazarcık'a sahip çıkmalarını istiyorum. Biz Pazarcık'tayız. Bize güvensinler. Pazarcık'ı hep beraber birlikte devletimizin gücüyle beraber ayağa kaldıracağız." şeklinde konuştu.

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