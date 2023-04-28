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Pazarcık'taki hortumda yaralanan 47 kişi taburcu edildi

28.04.2023 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 20 Nisan'da meydana gelen hortumda yaralanan 47 kişinin tedavisi tamamlandı.

Alınan bilgiye göre, ilçede meydana gelen hortumda, 168'i çadır kentlerde, 105'i ise bireysel alanlarda olmak üzeri 273 çadır zarar gördü.

Çadırlar aynı gün AFAD koordinesinde eşyalarıyla birlikte yeniden kurularak vatandaşlara teslim edildi. Bölgeye sevk edilen yaklaşık 800 personel, çevrede meydana gelen tahribatı ortadan kaldırarak düzenleme yaptı.

Hortum nedeniyle yaralanan 47 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi. Bir kişinin tedavisi ise sürüyor.

Hortumda yaralanan bir kişi olay yerinde, bir kişi de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.

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Kahramanmaraş Pazarcık Hortum Fırtına

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