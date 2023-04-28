YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kahramanmaraş
  4. Pazarcık'taki konteyner kent depremzedelerle doldu

Pazarcık'taki konteyner kent depremzedelerle doldu

28.04.2023 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, Pazarcık ilçesinde kurulan konteyner kente, çadır kentlerden tahliye edilen depremzedeler yerleştirildi.

Yukarı Pazarcık geçici barınma alanı sorumlusu Selim Göçmen, AA muhabirine, 1183 konteynerin, çadırlardan gelen depremzedelerle dolduğunu söyledi.

Konteyner kentte hem ilden hem de il dışından gelen depremzedelerin bulunduğunu belirten Göçmen, "Evi orta ve üzeri hasar almış ailelerimiz hak sahibi olup, bölgemize gelenleri konteyner kentimize yerleştiriyoruz. Şu anda konteyner kentin tamamının dolduğunu söyleyebiliriz. Çadır kentten sonra, konteyner kentlere geçen insanlarımızın şartları daha iyileştiği için daha mutlular diyebilirim. Tabii ki yaşadıkları şeyler çok zor, şimdilik durum çadır kentlere göre daha iyi." dedi.

Göçmen, konteynerlerin her birinde duş, tuvalet ve mutfak imkanının mevcut olduğunu anlatarak, "Çamaşırhanelerimiz var. Günlük çamaşırlar yıkanıyor, kurutması da dahil olmak üzere. Günlük üç öğün yemek veriyoruz. Yemekler Kızılay tarafından temin ediliyor." diye konuştu.

"6 ŞUBAT GÜNÜ HER ŞEYİMİZİ KAYBETTİK AMA DEVLETİMİZİ KAYBETMEDİK, DEVLETİMİZ BİZE SAHİP ÇIKTI"

Depremin ardından bir ay çadırda kaldıklarını dile getiren Serhat Şanlıdal, konteynerlerin çadıra göre çok daha konforlu olduğunu vurguladı.

Şanlıdal, "6 Şubat günü her şeyimizi kaybettik ama devletimizi kaybetmedik, devletimiz bize sahip çıktı. Çadırda yağmur yağıyordu, içeriye su giriyordu. Isınmakta sıkıntılar çekiyorduk. Bir ayın sonunda konteyner çıktı. Burada çok rahat yaşantımız oldu. Devletimiz bütün imkanlarını seferber etti sağ olsun, var olsun." dedi.

Çadır kentten konteyner kente gelen depremzedelerden Kadriye Dinçel ise çadırda yaşamanın zor olduğunu aktardı.

Çadır kentte bazı temel ihtiyaçları karşılamakta sıkıntı yaşadıklarını belirten Dinçel, "Burası güzel, konteyner evimiz oldu. Allah razı olsun devletimizden." diye konuştu.

Nuray Çilu da evi ağır hasarlı olduğu için çadır kentlerde kaldıklarını aktararak, "Konteynerde rahatımıza kavuştuk çok şükür. En azından burada banyomuz, sıcak suyumuz var, yemeğimizi yapabiliyoruz. Burada çamaşır makinelerini kurdular, ocak verdiler." ifadelerini kullandı.

Saime Andırınlı, "Her şeyi ile dört dörtlük, yemeğimizi de alıyoruz her şeyimizi de alıyoruz. Çok rahat, bir şikayetimiz yok çok şükür. Yeni komşularımız var burada, memnunuz hepsinden." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Enkazlardan toparlanan eşyalarla ‘Enkaz kafe’ açıldıEnkazlardan toparlanan eşyalarla ‘Enkaz kafe’ açıldı
Kütahya'da 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 2 zanlı tutuklandıKütahya'da 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 2 zanlı tutuklandı
Denizli Pamukkale'de AK Parti, CHP'nin sandık görevlileri listesine itiraz ettiDenizli Pamukkale'de AK Parti, CHP'nin sandık görevlileri listesine itiraz etti
Anahtar Kelimeler:
deprem Kahramanmaraş Pazarcık

Kahramanmaraş Namaz Vakitleri 28 Nisan Cuma

İmsak
04:04
Sabah
05:34
Öğle
12:35
İkindi
16:20
Akşam
19:26
Yatsı
20:50

Kahramanmaraş Nöbetçi Eczaneler28 Nisan Cuma

Kübra eczanesi
Turkoglu
Şahbaz eczanesi
Onikisubat
Cinkara eczanesi
Andirin
Iskender eczanesi
Goksun
Derdiyok eczanesi
Dulkadiroglu
Merkez eczanesi
Cagliyancerit
Cansu eczanesi
Pazarcik
Tümünü Göster
Kahramanmaraş ECZANELER
Kahramanmaraş ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Otobüs ekranındaki bir anda +18 görüntüler açıldı! Yolcular şaşırdı

Otobüs ekranındaki bir anda +18 görüntüler açıldı! Yolcular şaşırdı

İki penisle ve anüssüz doğdu! “Altı milyonda bir görülebilecek...”

İki penisle ve anüssüz doğdu! “Altı milyonda bir görülebilecek...”

Spor ayakkabı, çanta, eşofman takımı... Çabasız şıklık sunan Puma spor giyimde %65'e varan indirim!

Spor ayakkabı, çanta, eşofman takımı... Çabasız şıklık sunan Puma spor giyimde %65'e varan indirim!

Kocasının yeğeniyle yasak aşkını öğrendi! Adım adım cinayeti planladı

Kocasının yeğeniyle yasak aşkını öğrendi! Adım adım cinayeti planladı

Kırık kiremitle boğazını kesti! Cesedi yakarak kurtulmak istedi

Kırık kiremitle boğazını kesti! Cesedi yakarak kurtulmak istedi

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.