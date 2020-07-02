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Pazarda bulduğu para ve altın dolu cüzdanı sahibine teslim etti

MANİSA HABERLERİ  | 02.07.2020 22:25 | Son Güncelleme

Pazarda bulduğu para ve altın dolu cüzdanı sahibine teslim etti

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bir kişi, semt pazarında bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı.

Yarhasanlar Mahallesi'ndeki semt pazarı esnafı Ümit Tıraş, alışveriş yaptığı sırada yerde bir cüzdan buldu.

Cüzdanın sahibini pazar yerinde arayan Tıraş, bulamayınca durumu polis ekipleri bildirdi.

Tıraş, kimlik bilgilerinden Yıldız Karakol'a ait olduğu belirlenen ve içerisinde 500 lira ile altınlar bulunan cüzdanı, yanına gelen polis ekiplerine verdi.

Polis ekipleri, telefon numarasını tespit ettikleri Yıldız Karakol'a ulaşarak, kadına cüzdanını teslim etti.

Karakol, cüzdanını bulan Ümit Tıraş ve polis ekiplerine teşekkür etti.

Esnaf Ümit Tıraş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Evime meyve sebze aldığım sırada yolda bir cüzdan olduğunu gördüm. Arkadaşlara sordum kimsenin olmadığını söylediler. İçerisine baktığımda para ve altın gibi değerli eşyalar vardı. Sahibine ulaşmak istedim ama cüzdanda telefon numarası bulamadım. Polisi aradım geldiler ve teslim ettik." dedi.

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