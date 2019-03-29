Pazarda herkesin gözü önünde yapıyor! Kilosu 90 liradan alıcı buluyor

İsmail Amca, Afyonkarahisar'da yaşayan bir esnaf. Çörek otunu organik ve taze bir şekilde üretiyor. Kilogram fiyatını ise 90 liradan satıyor. Satın alanlar ise ödediği paranın karşılığını sağlık olarak geri alıyorlar...

Pazarda herkesin önünde yapıyor! 90 liradan alıcı buluyor

Parasının hakkını sonuna kadar hak ediyor Pazar esnafı İsmail Gündoğan, çörek otu ve yağının da birer doğal şifa kaynağı olduğunu belirtiyor: "Organlara, ciğerlere ve kalbe çok yararlı." Bir tek ölüme çaresi olmadığını belirten İsmail amca hiç de haksız sayılmaz.

İlaç kullanmayı sevmeyenler için alternatif Alternatif tıbbın en önemli ürünlerinden olan çörek otu yağı, birçok hastalığa karşı fayda sağlayabiliyor. Fitoterapi uzmanlarının övdüğü bu yağ mide bulantısı ve mide ağrısı için oldukça etkili.

Etkilerini gösteren 600'den fazla çalışma var Çörek otu yağının faydaları hakkında yüzlerce yapılan umut verici araştırmalar mevcut. Yapılan çalışmalardan biri astım önleyici etkileri olduğunu ortaya koymuştur.

Tıbbın babası olarak anılan Hipokrat'ın sindirim tedavisinde kullandığı söylenir Gaz giderici özelliği sayesinde sindirimi rahatlatır. Bağırsak parazitleri için son derece etkilidir. Bunun üzerine yapılan çalışmalar mevcuttur. Çörek otu yağı aynı zamanda kolon kanserini önlemeye yardımcıdır. İçeriğindeki antioksidan ve çoklu doymamış yağlar, vücuttaki serbest radikallerin aktivitesinin azalmasını sağlar.

Tip 1 ve tip 2 diyabetini önlemeye yardımcıdır Beta hücrelerinin azalması ya da kaybolması, diyabete yol açar. Çörek otu yağı ise kaybolan beta hücrelerini yeniden canlandırabilir. Glikoz ve insülin seviyesini dengeler. Aynı zamanda kan basıncını da düşürür.