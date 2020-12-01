Pazarda sahte parayla alışveriş yaparken yakalandılar

Çorum’da sahte para ile semt pazarında alışveriş yapan iki kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Çorum kent merkezindeki Ulukavak Mahallesi’nde kurulan semt pazarında sahte parayla alışveriş yapmaya çalışan iki kişi, polis ekiplerince yakalandı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Yozgat nüfusuna kayıtlı iki şahsın 06 plakalı bir araç ile gittikleri semt pazarında pazarcı esnafına sahte para verdiğinin tespit etti. Şüpheli şahıslar ve şahıslara ait araçta yapılan incelemede 18 adet 100 liralık sahte banknot ele geçirildi.

Şahısların üzerinden çıkan 1.800 TL sahte paraya el koyan polis ekipleri şüpheli şahısları ifadeleri alındıktan sonra adli makamlara sevk etti.

