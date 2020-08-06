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Pazarın zam rekortmeni ’Limon’ oldu

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.08.2020 11:09 | Son Güncelleme

Yaz aylarının gelmesi ile beraber vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği semt pazarı tezgahlarında, kilo fiyatı 6 TL’den 10 TL’ye çıkan limon zam rekortmeni oldu.Pazar fiyatlarında kışın artışların normal olduğunu söyleyen Pazarcı Metin Oruç, "Pazar fiyatlarında her sene olduğu gibi kurbandan sonra biraz düşüş oluyor.

Yaz aylarının gelmesi ile beraber vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği semt pazarı tezgahlarında, kilo fiyatı 6 TL’den 10 TL’ye çıkan limon zam rekortmeni oldu.
Pazar fiyatlarında kışın artışların normal olduğunu söyleyen Pazarcı Metin Oruç, "Pazar fiyatlarında her sene olduğu gibi kurbandan sonra biraz düşüş oluyor. Her zaman düşüş var ama kışın biraz yükseliyor fiyatlar. Yazın çok uygun. Sebzeler bahçeden çıktığı için, salatalık 2 TL, domates 2 TL, biber 3 - 4 TL arasında değişiyor, patlıcan 2 TL, fiyatlarımız markete oranla çok normal. Müşterilerden bazen kızan oluyor ama genel olarak müşterinin durumu iyi. Biz iyi olursak müşteride iyi oluyor ama genel olarak alttan alan biz oluyoruz” dedi.
Pazarcı Mehmet Orhan ise, "Satışlarımız şuanda düşük ama buna da şükür. Müşterilerimiz de gelmeye devam ediyor. Şuanda zam şampiyon limon, 6 - 7 TL idi bir anda 10 TL oldu. Müşteriler 1 kilo alıyorsa yarım kiloya düşürdüler. Şu sıralar taze limon çıkmadığı için eldeki limonlar pahalandı. Ürünlerimiz güzel. Müşterilerimiz gönül rahatlığı ile gelip alabilirler” ifadelerini kullandı.

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