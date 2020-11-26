YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Pazaryeri’nde işyerleri kapsamda bir şekilde dezenfekte edildi

Pazaryeri’nde işyerleri kapsamda bir şekilde dezenfekte edildi

BİLECİK HABERLERİ  | 26.11.2020 11:20 | Son Güncelleme

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde belediyeye bağlı ekipler korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında işyerlerine yapılan dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.Pazaryeri’nde camiler, okullar, sağlık kuruluşları, eczanelerden sonra berber, kuaför ve güzellik salonlarının yanı sıra umuma açık işyerleri ve yolcu otobüslerinde dezenfekte çalışmalarını sürdüren ekipler, rutin çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde belediyeye bağlı ekipler korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında işyerlerine yapılan dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Pazaryeri’nde camiler, okullar, sağlık kuruluşları, eczanelerden sonra berber, kuaför ve güzellik salonlarının yanı sıra umuma açık işyerleri ve yolcu otobüslerinde dezenfekte çalışmalarını sürdüren ekipler, rutin çalışmalara aralıksız devam ediyor. Çalışmaları evinden takip eden Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçe halkına maske mesafe temizlik kurallarına uymaları gerektiğini hatırlatarak, “Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandıkları ve zaman geçirdikleri noktalarda yaptığımız dezenfekte çalışmaları kapsamında ilçede bulunan işyerlerimiz belediye ekiplerimizce düzenli dezenfekte edilmektedir. Güzel günlere tedbirlere birlikte uyarak ulaşacağımıza inanıyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Bebek yükleniyor''Bebek yükleniyor'
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
1/

Bilecik Namaz Vakitleri 26 Kasım Perşembe

İmsak
06:22
Sabah
07:51
Öğle
12:52
İkindi
15:22
Akşam
17:44
Yatsı
19:07

Bilecik Nöbetçi Eczaneler26 Kasım Perşembe

Bakkalcıoğlu Eczanesi
Bozuyuk
Merkez Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Kardeşler Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.