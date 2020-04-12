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Pazaryerinde vatandaşlara ve esnaflara maske dağıtıldı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 12.04.2020 14:03 | Son Güncelleme

Nevşehir Belediyesi tarafından, yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında pazaryeri girişinde esnaf ve vatandaşlara maske dağıtıldı.Kapalı pazaryerinin kapatılmasının ardından İbrahimpaşa Mahallesi’nde her hafta pazar ve pazartesi günleri kurulan açık pazaryerinde, Kovid-19 kapsamında alınan tedbirler ve kontroller sıklaştırıldı.Pazara girişler belirlenen alanlardan kontrollü yapılırken, diğer giriş ve çıkışlar demir bariyerlerle kapatıldı.Pazar girişinde maskesiz gelen vatandaşlara Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından maske dağıtılırken, yaşı 65 ve üzeri olan vatandaşlar ile 20 yaşının altındaki vatandaşların pazara girişlerine polis ve zabıta görevlilerince izin verilmedi.Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ayrıca, esnafı ve vatandaşları maske kullanımı, sosyal mesafe ve el ile ürün seçilmemesine yönelik yasaklar konusunda bilgilendirdi.

Nevşehir Belediyesi tarafından, yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında pazaryeri girişinde esnaf ve vatandaşlara maske dağıtıldı.
Kapalı pazaryerinin kapatılmasının ardından İbrahimpaşa Mahallesi’nde her hafta pazar ve pazartesi günleri kurulan açık pazaryerinde, Kovid-19 kapsamında alınan tedbirler ve kontroller sıklaştırıldı.
Pazara girişler belirlenen alanlardan kontrollü yapılırken, diğer giriş ve çıkışlar demir bariyerlerle kapatıldı.
Pazar girişinde maskesiz gelen vatandaşlara Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından maske dağıtılırken, yaşı 65 ve üzeri olan vatandaşlar ile 20 yaşının altındaki vatandaşların pazara girişlerine polis ve zabıta görevlilerince izin verilmedi.
Nevşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ayrıca, esnafı ve vatandaşları maske kullanımı, sosyal mesafe ve el ile ürün seçilmemesine yönelik yasaklar konusunda bilgilendirdi.

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