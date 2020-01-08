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  4. Pazaryeri’ndeki elektrik kesintisi köylüleri zor durumda bıraktı

Pazaryeri’ndeki elektrik kesintisi köylüleri zor durumda bıraktı

BİLECİK HABERLERİ  | 08.01.2020 12:03 | Son Güncelleme

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı köylerde yaşanan elektrik kesintisi vatandaşları zor durumda bıraktı.Köylüler elektrik kesintisinden dert yanarken, “Yaklaşık 50 defa elektrikler kesik.

Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı köylerde yaşanan elektrik kesintisi vatandaşları zor durumda bıraktı.
Köylüler elektrik kesintisinden dert yanarken, “Yaklaşık 50 defa elektrikler kesik. Evlerimizdeki cihazlar bozulacak diye korkuyoruz. 186 elektrik arızayı aradığımız zaman sadece arıza kaydı aldıkları yaşanan kesintiler ile ilgili bir açıklama yapmazken, yetkililer cep telefonlarımıza arıza ile ilgili bildirim yapılacağını belirtiyorlar. Aramalarımıza rağmen derdimiz hala çözülmedi” dediler.
Öte yandan kesilen elektriğin bugün geldiği öğrenildi.

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