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PCR testi krizinde taraflar bir kez daha karşı karşıya! Bülent Ersoy: İşin cılkı çıktı

16.11.2021 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bülent Ersoy ile ekibinin arasında başlayan PCR testi krizi bitmek bilmiyor. Kıbrıs’ta tutuklanan orkestra şefi Onur Özelçağlayan’ın yaşanan olaylarla ilgili yeni açıklamalarda bulunması Bülent Ersoy’u çok sinirlendirdi. Bülent Ersoy’la artık çalışmayacaklarını söyleyen Onur Özelçağlayan’a karşı Diva sert açıklamalarda bulundu.

PCR testi krizinde taraflar bir kez daha karşı karşıya! Bülent Ersoy: İşin cılkı çıktı

Bülent Ersoy'un 21 kişiden oluşan orkestrası, 28 Ağustos'ta çift aşının yanı sıra PCR testi de istenen KKTC'ye girişte, otelin temin ettiği sahte PCR testleriyle yakalanmıştı. Polis gözetiminde sahneye çıkan ve ardından yargılanan orkestra üyeleri, birer ay hapis cezası alırken; şef Onur Özelçağlayan ise bir buçuk ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Yaşananlardan Bülent Ersoy’u sorumlu tutan orkestra üyelerine karşı Diva her seferinde onların yanında olduklarını dile getirmişti.

Hapis cezaları tamamlanan 20 orkestra üyesinden 19'u, geçtiğimiz haftalarda Lefkoşa Cezaevi'nden tahliye edilmişti. Bir müzisyenin ise PCR testi pozitif olduğu için otelde karantinada olduğu öğrenilmişti.

“BÜLENT ERSOY’LA YOLLARI AYIRDIK”

Tüm bu gelişmelerin ardından Ersoy'la yollarını ayırdıklarını açıklayan orkestra şefi Onur Özelçağlayan, Bircan Bali ve Seren Serengil'in sunumuyla ekranlara gelen 'Söylemezsem Olmaz'a bağlandı. Özelçağlayan, şu ifadeleri kullandı:

Bülent Ersoy'la yolları ayırdık. Telefonda sıkıntılarımı dile getirdim ona. Elinden geldiğini yapmıştır ama avukatımızı bile kendimiz bulduk. 14 yıldır çalışıyoruz Bülent Ersoy'la, Bülent Ersoy'u suçlamıyorum... Bülent Hanım'ın hiçbir suçu yok. Bu belgeleri Bülent Hanım yollamadı. Ona kırgınlığımız, kendimizi yalnız hissetmemiz, avukat tutacağız deyip tutmamasıyla ilgili. Biz manevi olarak yanımızda olsun istedik. 500 bin TL ben bilmiyorum ama 5 bin TL yardım yapıldı, toplam 210 bin TL.

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BÜLENT ERSOY: İŞİN CILKI ÇIKTI

Bu açıklamalar karşısında sessiz kalamayan 69 yaşındaki ünlü sanatçı Bülent Ersoy ise canlı yayında iddialara şu sözlerle cevap verdi:

Bunlar boşu boşuna vakit almasınlar gerek yok. Terbiye bozuklukları nankörlük seviyesine ulaştı. Ben bu olayın neresindeyim organizatör müyüm? Ben muhatabı değilim... Gider şarkımı söylerim ne olmuş ne bitmiş beni hiç enterese etmez. Menajer toplam 500 bin TL dağıttı onlara işin cılkı çıktı. Onların beni tercih etmemesi değil, ben acaba onları tercih ediyor muyum? Ben Bülent Ersoy'um!

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Bülent Ersoy
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