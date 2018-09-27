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PDFK'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye para cezası

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 27.09.2018 18:47 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş ile Fenerbahçe'ye para cezası verdi.

PDFK'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye para cezası

TFF'den yapılan açıklamaya göre, PFDK, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi maçta taraftarlarının neden olduğu saha olaylarının yanı sıra, çirkin ve kötü tezahürat ile merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı siyah-beyazlı kulübe toplam 65 bin lira para cezası uyguladı.

Kurul, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir F, G, H, N, O, P blokta yer alan Beşiktaş taraftarlarının, elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki dış saha müsabakasına girişlerinin engellenmesini de kararlaştırdı.

Fenerbahçe Kulübü ise aynı maçtaki saha olayları sebebiyle 40 bin lira para cezası aldı. PFDK, Ülker Stadı'nın Spor Toto C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Migros C, D, E, I, J, K, L, M, Fenerium alt F,G,H ve Maraton alt B, C, D, E, F, G, H, I bloklardaki sarı-lacivertli taraftarların, elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki iç saha maçına girişlerinin engellenmesi yönünde karar verdi.

Bu arada PFDK, Süper Lig ekiplerinden Bursaspor'un da 20 bin lira para cezası alması yönünde karar aldı. Kurul, MKE Ankaragücü oyuncusu Bakary Kone ile Çaykur Rizesporlu futbolcu Matic Fink'e ikişer maç men cezası verdi.

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Anahtar Kelimeler:
pfdk Beşiktaş Fenerbahçe

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