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Peaky Blinders 6. sezon için geri sayım başladı

29.05.2021 01:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Peaky Blinders 6. sezon çekimleri tamamlandı. Bu güzel haberi dizinin yönetmenlerinden Anthony Byrne, Instagram hesabında paylaştığı bir fotoğrafla duyurdu.

Peaky Blinders 6. sezon için geri sayım başladı

Peaky Blinders 6. sezonun çekimleri tamamlandı. 2013 yılında BBC’de yayınlanmaya başlayan dönem dizisi çok kısa sürede fenomen haline gelerek yoluna devam etti. Koronavirüs salgını yüzünden defalarca ertelenen 6. sezon çekimleri nihayet tamamlandı. 6. sezon aynı zamanda Peaky Blinders dizisinin final sezonu olacak.

PEAKY BLİNDERS 6. SEZON HAKKINDA

  1. sezonun konusu hakkında bilinenler oldukça kısıtlı olsa da dizinin yeni sezonunda da faşizmin yükselişine hikâyesinde yer vereceği biliniyor. Steven Knight, 1930’lu yıllarda geçen yeni sezonun, dönemin ruhuna uygun olarak faşizmin, milliyetçiliğin ve ırkçılığın yükselişine değineceğini açıklamıştı. Thomas Shelby’nin II. Dünya Savaşı ile sonuçlanacak bu sürecin ortasında kalacağını ifade etmişti.

peaky-blinders

Dizinin yönetmenlerinden Anthony Byrne, geçtiğimiz yıl verdiği demeçte, diziye yeni bir kadın karakterin katılacağını ve hikâyede önemli bir yer tutacağını açıkladı. Bununla birlikte, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden Helen McCrory’nin karakteri Polly’nin hikâyesinin henüz bilinmiyor.

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