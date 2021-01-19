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Peaky Blinders için veda vakti geldi

19.01.2021 07:15 | Son Güncelleme:
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Peaky Blinders için veda vakti geldi

Sevilen dönem dizisi Peaky Blinders 6. sezon için çekimler başladı. 6. sezon aynı zamanda dizinin final sezonu olacak.

İngiliz draması Peaky Blinders 6. sezon çekimleri başladı. Sevilen dizi 6. sezonla birlikte ekrana veda edecek.

2013 yılında başlayan ve özellikle ilk sezonları ile büyük kitlelere ulaşan ve başarısını kanıtlayan İngiliz dönem dizisi Peaky Blinders'ın sevenleri için üzücü bir haber paylaşıldı.

Dizinin senaristliğini ve yaratıcılığını yapan Steven Knight, resmi web sitesinden açıklama yaparak dizinin altıncı sezonunun, son sezonu olacağını söyledi. Tüm hayranlara teşekkür eden Steven Knight ayrıca altıncı sezon için çalışmalara başlandığını da açıkladı. Peaky Blinders 6. sezonun yayın tarihi henüz belirsizliğini koruyor.

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BAŞKA HİKAYELERLE DEVAM EDECEK

Her ne kadar Steven Knight, Peaky Blinders'ın altıncı sezon ile biteceğini söylese de hikayenin başka bir şekilde devam edeceğini ve evrenin yaşamaya devam edeceğini söyledi. Son olarak da dizinin son sezonunun şu ana kadar yayınlanan tüm bölümlerden daha iyi olacağını iddia etti.

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Peaky Blinders'ın altıncı sezonu ile ilgili şu an için daha fazla detay ne yazık ki yok. Dizinin ilk beş sezonunu şu anda Netflix üzerinde bulabilirsiniz.

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