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Pedikspor-Boluspor maçının ardından

04.09.2022 19:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü: - "Bu kadar iyi oynadığımız, topa sahip olduğumuz bir maçta kaybetmek çok üzücü" - Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar: - "Böyle önemli bir deplasmanda alınan 3 puan çok değerli"

İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Boluspor'a 1-0 mağlup olan Pendikspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, iyi bir maç oynadıklarını ancak sahadan mağlubiyetle ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özköylü, "Bu kadar iyi oynadığımız, topa sahip olduğumuz bir maçta kaybetmek çok üzücü. Maçın başında yakaladığımız pozisyonlar var, atsak oyunun gidişatı çok farklı olabilirdi." dedi.

İç saha maçlarında golü erken bulmanın önemini vurgulayan Özköylü, "Rakibin direncini kırmak çok önemli. Rakiplerimiz bize karşı bu katı savunmayı yapıyorlar. Bunu kırmak için girdiğimiz pozisyonları gole çevirmeliyiz. İyi oynadık, oyunu domine etmeye çalıştık. Tüm oyuncularım kazanmak için her şeyi ortaya koydu ama şanssız günümüzdeydik. Ortada pozisyon yokken gol yedik. Ofsayt var mı, yok mu hala tereddütlü bir pozisyon. Olmayan pozisyondan yedimiz golden maçı kaybettik." ifadelerini kullandı.

Yaşadıkları üzüntüyü yineleyen Özköylü şunları ifade etti:

"Kazanmayı hak ettiğimiz maçta değerlendiremediğimiz pozisyonların ardından rakibin bir atağına engel olamadık. Bu oyun bizim adımıza çok önemli, bizi umutlandırıyor. Yeni bir takımız. 19 Haziran'da toplandık. 21 yeni oyuncu geldi. Ligdeki ilk dört maçımızda sırasıyla yüzde 74, 75, 68 ve bu maçta da yüzde 75 topa sahip olma oranı yakaladık. Bazen bu da yetmiyor. İyi oynarken girdiğin pozisyonlarda golü atacaksın. Oynadığımız oyunun karşılığını alamadığımız için üzgünüm ama gelecek için umutluyum. Birbirini yeni tanıyan, hala takım olmak için çalışan bir oyuncu grubumuz var. Hep beraber güzel günler bizim olacak. İyi oyunculara ve iyi bir takıma sahibiz. Bugün oynadığımız oyun bizi daha da umutlandırdı. Rakip bulduğu golden sonra tamamen savunma yaptı. Biz de becerili olamayınca, kaybettik. Boluspor'u 3 puan için tebrik ediyorum."

- Karafırtınalar: "Alınan 3 puan çok değerli"

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Pendik deplasmanında alınan galibiyetin büyük önem taşıdığını aktardı.

Oyuncularını ortaya koydukları mücadele için tebrik eden Karafırtınalar, şöyle konuştu:

"Böyle önemli bir deplasmanda alınan 3 puan çok değerli. Karşılaşmadan önce sakat oyuncularımız nedeniyle dezavantajlarımız vardı ama buraya gelirken mutlak puan ya da puanlar alabiliriz diye düşünüyorduk. Bunu da aldık. Bu ligde mücadele ettiğin zaman, oyunu da buna eklediğinde çok farklı olabiliyor. Bunu sahada gerçekleştirdik. Oyuna başlayan, sonradan giren herkes takıma katkı verdi. Baskıya rağmen bir pozisyon dışında rakibe ciddi fırsat vermedik. Süratli oyuncularımızla ataklara daha iyi çıkabilseydik, buradan çok daha farklı bir skorla ayrılabilirdik. Alınan üç puan çok değerli. Buraya gelip bizi destekleyen taraftarlarımıza ve camiamıza armağan olsun."

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