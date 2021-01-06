YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kayseri
  4. Pedro Henrique 4.golünü attı

Pedro Henrique 4.golünü attı

KAYSERİ HABERLERİ  | 06.01.2021 17:35 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique ligdeki 4.

Pedro Henrique 4.golünü attı

Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique ligdeki 4. golünü attı.
Süper Lig’de 13 puanda bulunan Hes Kablo Kayserispor’a galibiyet golünü getiren Pedro Henrique, kendisinin 4.golünü attı. Ligde geride kalan 17 haftada rakip filelere 10 gol atan sarı kırmızılı takımın en önemli oyuncularından birisi olan Pedro Henrique gol sayısını 4’e yükseltti.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Göztepe, Konyaspor ve Denizlispor maçlarında takımı adına goller atan Brezilyalı futbolcu, 2’si penaltıdan olmak üzere 4 gol kaydetti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu yiyecekler ömrü uzatıyor Bu yiyecekler ömrü uzatıyor
Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!Seyir halindeyken alev alev yanmaya başladı!

Kayseri Namaz Vakitleri 6 Ocak Çarşamba

İmsak
06:22
Sabah
07:49
Öğle
12:49
İkindi
15:17
Akşam
17:38
Yatsı
19:01

Kayseri Nöbetçi Eczaneler 6 Ocak Çarşamba

Darüşşifa Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Haseki Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Rüzgar Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Karakaya Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Kiçikapu Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Cem Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Cihangir Eczanesi (01.00 Kadar Açık)
Kocasinan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.