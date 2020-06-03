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Pedro Henrique'den ırkçılık tepkisi

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 03.06.2020 13:24 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor takımının Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından ırkçılık karşıtı olduğunu gösteren bir fotoğraf yayınladı.

Pedro Henrique'den ırkçılık tepkisi

Hes Kablo Kayserispor futbolcusu Pedro Henrique, ırkçılık yapılmasına tepki gösterdi.

Amerika Birleşik Devletleri'de siyahi bir vatandaşın polisler tarafından öldürülmesi ile başlayan ve kısa sürede tüm dünyanın tepkisini çeken ırkçılık ile ilgili olarak Pedro Henrique de sessiz kalmadı. Siyahi bir vatandaşın eli ile beyaz tenli bir vatandaşın elini birleştirerek yumruk yaptığı bir fotoğrafı "Birlikten kuvvet doğar" mesajı ile paylaşan Pedro Henrique, takipçilerinden büyük destek gördü.

(İHA)

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