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Pedro Henrique, Kayseri'ye ayak bastı

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 08.08.2019 23:09 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı Brezilyalı oyuncu Pedro Henrique, Kayseri'ye geldi.

Pedro Henrique, Kayseri'ye ayak bastı

Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, Yunanistan'ın PAOK takımında forma giyen 29 yaşındaki sol kanat oyuncusu ile her konuda anlaşma sağlandı.

Brezilyalı oyuncunun yarın sözleşme imzalaması bekleniyor.

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Pedro Henrique Kayserispor

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