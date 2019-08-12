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Pedro Martins: Başakşehir'e karşı ciddi ve dikkatli olmalıyız

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 12.08.2019 18:16 | Son Güncelleme

Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın karşılaşacakları Medipol Başakşehir'i çok ciddiye aldıklarını ve ilk müsabakada elde ettikleri 1-0'lık galibiyetin turu garanti etmediğini söyledi.

Pedro Martins: Başakşehir'e karşı ciddi ve dikkatli olmalıyız

UEFA Şampiyonlar Ligi 3’üncü Eleme Turu rövanş maçında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek Olympiakos’ta teknik direktör Pedro Martins, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Portekizli teknik adam, Medipol Başakşehir'in çok kaliteli bir takım olduğunu belirterek, yarınki karşılaşmayla ilgili şunları kaydetti:

"Yalnızca ilk 90 dakikada galip geldik, bundan sonra bir 90 dakika daha var. Seyircimizin desteğini bekliyoruz. Başakşehir çok kaliteli bir takım, bu takımı ciddiye almamız gerek. Çok iyi hazırlandık. Henüz hiçbir şey belli değil. 90 dakika sonra sonuç belli olacak. İlk maçta bazı problemler oldu ancak daha önemlisi bireysel hatalar oldu. Biz taktiğimizi uygulayacağız, oyun biraz değişik olabilir ama taktiğimiz üst seviyede olacak.

Bireysel hataları azaltabilirsek ve daha ciddi oynayabilirsek, daha iyi bir sonuç alabiliriz. Başakşehir'i çok güçlü ve dinamik bekliyorum. Daha 90 dakika var ve hiçbir şey bitmiş değil. Ciddi ve dikkatli olmamız gerek. İki takım da tüm gücünü ortaya koyacak. AEK ile oynadıkları maçta gördük ki güçlü bir takım. Sakat ve cezalıları olmasına rağmen çok tehlikeli olabilirler."

Pedro Martins, Olympiakos'un yaptığı 3 resmi maçta 5 gol atıp, gol yememesinin hatırlatılması üzerine ise "Bizi sadece galibiyet memnun ediyor. Biz her zaman çok dikkatli oynamalıyız. Geçen seneye göre çok daha ofansif oynuyoruz. Futbolda galibiyet en önemli şey, kaliteli bir oyun sergilemeye çalışacağız. Bizim felsefemiz iyi oyun ve bunun getireceği galibiyet." ifadelerini kullandı.

Martins, sakatlığı geçen Daniel Podence'nin yarınki maçta forma giyeceğini de açıkladı.

MASOURAS: YARINKİ MAÇTA DAHA DA İYİ OYNAMAYA ÇALIŞACAĞIZ

Olympiakos'un orta saha oyuncusu Giorgos Masouras, turu geçmek için tüm güçlerini ortaya koyacaklarını belirtti.

İstanbul'daki ilk maçın tek golünü atan Masouras, yarınki karşılaşmanın öneminin farkında olduklarını kaydederek, "Yarın yüzde yüz elimden gelen her şeyi yapacağım. Ancak gol atıp atmayacağımı söyleyemem. Olympiakos forması giymek herkese nasip olmaz. Her zaman iyi oynamaya çalışırız ama yarınki maçta daha da iyi oynamaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

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