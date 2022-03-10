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Pek Yakında konusu nedir? Pek Yakında filmi oyuncuları kimlerdir? Pek Yakında hangi kanalda, saat kaçta?

10.03.2022 19:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pek Yakında filmi konusu ve oyuncu kadrosu ile gündemde yer alıyor. 2014 yılında vizyona giren Pek Yakında bir Cem Yılmaz filmidir. Senaristliğini Cem Yılmaz'ın üstlendiği Pek Yakında filmi konusu ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken yapımlar arasında yer alıyor. İşte Pek Yakında filmine dair merak edilenler!

Pek Yakında konusu nedir? Pek Yakında filmi oyuncuları kimlerdir? Pek Yakında hangi kanalda, saat kaçta?

Pek Yakında 2014 yılında vizyona girmiş bir Türk komedi filmidir. Pek Yakında filmini izlerken hem gülecek hem de duygulanacaksınız. Film sıfırı tüketmiş insanların yeniden ayağa kalkışlarını ve başarmanın altında yatan o azmi anlatıyor. Pek Yakında filmine dair daha fazla detay öğrenmek istiyorsanız haberimize bir göz atabilirsiniz...

PEK YAKINDA HANGİ KANALDA?

Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlardan biri olan Pek Yakında, bu akşam Star TV ekranlarında saat: 20.00'da izleyicisi ile buluşacak.

PEK YAKINDA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hayatını korsan DVD'cilik ve bazı kanunsuz işlerle devam ettiren Zafer, bir gün karısından büyük bir ültimatom yer ve anlar ki bu işleri bırakmazsa evliliği sonlanacaktır. Kanunsuz işlere bir daha bulaşmayacağına dair tövbe eden Zafer, ailesini geri kazanmak için figüranlık yaptığı eski 'oyunculuk' günlerine geri döner. Amacı o günlerden gelen sinemacı dostlarıyla yeniden bir ekip oluşturmak ve 1970'lerden beri çekilememiş fantastik bir proje olan "Şahikalar-Kötülüğün Sonu" adlı filmi çekmektir. Fakat kurduğu ekibin yetenekleri bir noktada tıkanır. Bu durumda ne yapılabilir ki? Şimdi bütün ekibi eğlenceli, komik ve bir o kadar da duygusal bir serüven beklemektedir.

PEK YAKINDA OYUNCULARI KİMLERDİR?

Pek Yakında filminin oyuncu kadrosunda Cem Yılmaz, Tülin Özen, Ozan Güven, Özkan Uğur, Zafer Algöz, Çağlar Çorumlu, Ayşen Gruda, Hare Sürel, Cengiz Bozkurt, Zerrin Tekindor, Tuğrul Tülek, Nurgül Yeşilçay, Ülkü Duru, Can Yılmaz, Emin Gürsoy, Metin Coşkun, Bahtiyar Engin, Pelin Ekinci Kaya, Ata Berk Mutlu, Orçun Iynemli, Sarp Akkaya, Muhittin Korkmaz, Ayhan Kahya, Mazhar Alanson, Yılmaz Erdoğan, Enis Fosforoğlu ve Sunay Akın yer almaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz Ozan Güven
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