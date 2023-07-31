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Pekâlâ nasıl yazılır? Pekâlâ ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

27.07.2023 20:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçemizde bulunan her sözcüğün yazım şekli olmaktadır. Dilbilgisi konuları arasında önemli bir yere sahip olan konulardan biri birleşik sözcüklerdir. Birleşik sözcükler kendi içerisinde ayrı ve bitişik yazılan olmak üzere iki grupta incelemektedir. Her kelime belirli kurallar dâhilinde ya ayrı ya da bitişik yazılmaktadır. Ayrı veya bitişik mi yazılmalı konusunda kafa karışıklığına neden olan kelimelerden biri de pekâlâ sözcüğüdür. Peki, pekâlâ nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Gerek günlük konuşma dilinde gerekse yazılı metinlerde pekâlâ sözcüğüne çok sık rastlanılmaktadır. Bu kelime dilimize Arapçadan girmiş bir sözcük olarak karşımıza çıkmaktadır. Dilimizde yabancı kökene sahip çok sayıda sözcük mevcuttur. Bu kelimelerin yazımında da sıklıkla yazım kuralı ihlali yapılmaktadır. Pekâlâ kelimesinde geçen sesli harflerin yazımında da kararsızlık yaşanmaktadır. Bu sözcükte geçen sesli harfler çoğunlukla şapkalı olarak kullanılmaktadır.

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Pekâlâ nasıl yazılır?

Sözcüklerin doğru yazılışıyla ilgili detaylı bilgiler veren birçok web sitesi bulunmaktadır. Bu siteler sözlük sitesi olarak bilinmektedir. Sözlük siteleri arasında en güvenilir kaynak olarak gösterilen ise Türk Dil Kurumu sözlükleri sitesindeki güncel Türkçe sözlüğüdür. Bu sözlük ziyaret edildiğinde pekâlâ yazımı ile alakalı tüm bilgilere ulaşmak mümkündür. Ayrıca kelimenin doğru yazılış şeklinin yanı sıra okunuş ve anlam bilgileri de yer almaktadır. Kelimeleri manasını bilmeden kullanmak doğru bir davranış değildir. Hem anlamlarını hem söylenişlerini hem de yazım biçimlerini bilmek gerekir. Pekâlâ TDK’ye göre manası ise şu şekildedir:

  • (Sıfat) Emsallerinden aşağı olmayan
  • (Ünlem) Evet
  • (Zarf) Elbette veya tabi ki
  • (Zarf) Şüphesiz
  • (Zarf) Pekiyi veya çok iyi
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Pekâlâ ayrı mı yazılır?

Pekâlâ kelimesi dilimizde yaygın olarak kullanılan yazımında sıklıkla hataya rastlanılan sözcüklerden biridir. Bu sözcükle ilgili en sık çelişkiye düşülen konulardan biri pekâlâ bitişik mi yazılır konusudur. Dil bilgisi kurallarına göre bazı kelimelerin bitişik, bazı sözcüklerin ise ayrı yazılması gerekir. Bu kural çiğnendiğinde ortaya anlamsız cümleler çıkabilmektedir. Kelimelerin yazılış stilleri hakkında kararsız kalındığında sözlük sitelerinden yararlanılması tavsiye edilmektedir. Bu bağlamda en sık ziyaret edilen sözlüklerden biri Türk Dil Kurumunun çevrim içi hizmet veren sözlük sitesidir.

TDK üzerinden yazımını merak ettiğiniz kelimeyi yazıp sorgulatma yaptığınız anda o sözcüğün doğru yazımı karşınıza çıkmaktadır. Pekâlâ sözcüğü yaygın olarak “pek ala” şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Bu kelimenin ayrı olarak kullanılması, yazım kuralları yönünden yanlıştır. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre bu sözcük her zaman “pekâlâ” şeklinde bitişik kullanılmalıdır. Tüm bu bilgiler ışığında pekâlâ doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Pekâlâ (doğru kullanım)
  • Pek âlâ / pek ala (yanlış kullanım)
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