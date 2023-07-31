Yusufeli’ne nasıl yazılır? Yusufeli’ne mi Yusufeli’ye mi, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Kelimelerin gerek okunuşlarını gerek yazılışlarını gerekse anlamlarını bilmemiz son derece önemlidir. Bunlardan biri eksik olduğunda o sözcüğü tam anlamıyla kavramış sayılmayız. Dilimizde kelimeler kadar çok sayıda söz öbekleri de bulunmaktadır. Bu söz öbekleri bir yeri ifade etmek kullanıldığı zaman bu durum isim tamlaması yönünden değerlendirilmektedir. Yusufeli’ne yer ismi de bir söz öbeği olarak karşımıza çıkmakla birlikte yazımında en sık hata yapılan sözcüklerden biridir.

Yusufeli’ne nasıl yazılır?

Dil bilgisi konuları arasında tamlamalar oldukça önemli bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Tamlama çoğunlukla iki sözcükten meydana gelmektedir. Bu sözcüklerin ilki için tamlayan ifadesi kullanılırken ikincisi için tamlanan ifadesi kullanılmaktadır. Yusufeli söz öbeği de belirtisiz isim tamlaması olarak tabir edilmektedir. Bu kelime öbeğindeki ilk sözcük “Yusuf”, ikincisi ise “eli” sözcüğüdür. İkinci sözcüğün sonuna belirtme hâli eki geldiğinde kesme işaretiyle ayrılmaktadır. Yusufeli, Artvin şehrine bağlı bir ilçe olarak karşımıza çıkmaktadır. İki sözcükten oluşan ilçelerin sonuna getirilen belirtme ya da yönelme hali ekleri sıklıkla hatalı yazılmaktadır. Yusufeli’ne yazımı için bakılması gereken ilk yer sözlük siteleridir. Bu sözlük siteleri arasında en bilineni ise Türk Dil Kurumunun online olarak işleyen yazım kılavuzudur.

Yusufeli’ne mi Yusufeli’ye mi?

İl olsun ilçe olsun, bu tür isimlerin yazımında çok sık imla hatası yapılabilmektedir. Belirtisiz isim tamlaması olarak görülen yer isimlerinde belirtme hali ekleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Yusufeli’ne sözcüğü de belirtme hali eki almış bir isim tamlaması olarak karşımıza çıkmaktadır. Pek çok kullanıcı bu ilçe isminin sonuna eklenen belirtme hali ekini yanlış kullanmaktadır.

Yusufeli’ne TDK’ye göre her zaman “Yusufeli’ne” şeklinde yazılmalıdır. Bu ifadenin “Yusufeli’ye” biçiminde kullanılması yazım kuralları açısından doğru kabul edilmemektedir. Kelimelerin yazımıyla alakalı tereddüt yaşandığında yazım kılavuzlarından yardım alınması son derece önemlidir. Bunun için çevrimiçi hizmet veren TDK sözlüğünden yararlanılabilinir. Bu bağlamda Yusufeli’ne doğru yazılışı şu şekildedir: